تحذير مهم للأمهات خلال التعامل مع الطلاب أثناء الامتحانات (فيديو)

قالت نجوى رجب، أخصائي الصحة النفسية وتعديل السلوك، إن الأمهات يجب أن يتحكمن في أعصابهن خلال التعامل مع الأطفال التلاميذ والطلاب لعدم نقل التوتر لهم، خصوصًا في فترة الامتحانات.

وحذرت، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الورد”، الذي يعرض على قناة “TeN TV”، اليوم الإثنين، من أنه قد يحدث له تشتت يؤثر على نتيجته وقدرته على التفوق في الدراسة.

وتابعت: “نتيجة الطالب لا يتحملها بمفرده لكن الأسرة والمدرسة أيضًا تتحملها، لأن الأسرة عليها دور وأيضًا المدرسة، ودور الأم هنا هو تهيئة الأجواء للأطفال للدخول في حالة هادئة، وعدم توجيه عقاب قاسٍ للأطفال في حالة حصولهم على درجات سيئة، أو غير مرغوبة، لأن الأب والأم هما أمان الطفل، وعليهما أن يقدما النصيحة وعدم وجود عنف أو ضرب أو تهديد ما يؤثر على نفسية الطفل”.

نصائح مهمة للتعامل مع الطلاب أثناء الامتحانات:

توفير بيئة هادئة ومريحة: قدمي بيئة دراسية هادئة وخالية من الانحرافات حيث يمكن للأطفال التركيز والتفكير بوضوح.

تقديم الدعم العاطفي: كوني متواجدة لدعم الأطفال عاطفياً ولتقديم الشجاعة والتشجيع خلال هذه الفترة المحفوفة بالتحديات.

تحفيز العادات الصحية: تذكير الأطفال بأهمية النوم الجيد والتغذية الصحية والرياضة خلال فترة الامتحانات، حيث يمكن أن تؤثر هذه العوامل على أدائهم العقلي والجسدي.

تشجيع التخطيط والتنظيم: ساعدي الأطفال في وضع جدول زمني للدراسة والمراجعة وتحديد الأولويات. قدمي المساعدة في تحضير خطط لكل امتحان وتوزيع الوقت بين الأسئلة بشكل مناسب.

تقديم المساعدة الأكاديمية: إذا كنت ذات خبرة في المواضيع التي يدرسها أطفالك، فكوني متاحة للمساعدة في الشرح أو الاستفسارات الأكاديمية.

تقديم الاستراحات المنتظمة: يمكن تقديم فترات استراحة قصيرة بين الدراسة للسماح للأطفال بالاستراحة والاسترخاء وتجديد الطاقة.

تشجيع على التفاؤل والإيجابية: ساعدي الأطفال على البقاء متفائلين وإيجابيين حتى في وجه التحديات والضغوطات التي قد تواجههم خلال فترة الامتحانات.

تقديم الدعم بعد الامتحانات: كوني متاحة للحديث مع الأطفال بعد انتهاء الامتحانات للتحدث عن أدائهم ومشاعرهم وتقديم الدعم اللازم، سواء كانت النتائج إيجابية أو سلبية.