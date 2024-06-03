مصمم يبتكر الأزياء بمساعدة الذكاء الاصطناعي (فيديو)

قال رامي عبدالحميد، مصمم الأزياء بالذكاء الاصطناعي، “فاشون AI”، إن هناك استخدامات كثيرة للذكاء الاصطناعي من بينها تصميم الأزياء والموضة لأنه يمكن للمصمم أن يدخل تعليمات للذكاء الاصطناعي ويقوم بتنفيذ تصميمات مبتكرة للأزياء ولكن هناك بعض التصميمات يكون صعب تنفيذها على أرض الواقع ويتم إجراء تعديلات عليها.

وأضاف، خلال لقائه مع “برنامج صباح الورد”، المذاع على قناة “TeN TV”، اليوم الإثنين، أنه يعمل تصميمات كثيرة من خلال الذكاء الاصطناعي باستلهام أفكار جديدة ومحاولة تنفيذها من خلال إدخالها للذكاء الاصطناعي بطريقة معينة وتطبيق تلك الموديلات بعد تصميمها ويمكن أن يكون هناك اختيارات كثيرة من التصميمات يتم اختيار التصميمات المناسبة من بينها.

وأشار إلى أن هناك أساسيات يجب أن تتوفر في مصمم الأزياء حتى يستطيع التعامل مع الذكاء الاصطناعي، لأنه يضيف للفكرة الموضوعة من المصمم نفسه ويظهر بعض التعديلات أو الجماليات على التصميم.

كيفية تصميم الأزياء بالذكاء الاصطناعي:

تحليل الاتجاهات والأذواق: يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل البيانات الضخمة المتعلقة بالموضة والأزياء من مواقع التواصل الاجتماعي والمدونات والمواقع الإلكترونية الأخرى لفهم الاتجاهات الحالية وتوقع الاتجاهات المستقبلية.

تخصيص التصميم: يمكن للذكاء الاصطناعي توفير تجربة تسوق فريدة للمستهلكين من خلال إنشاء تصاميم مخصصة تتوافق مع أذواقهم واحتياجاتهم.

توليد تصاميم جديدة: باستخدام تقنيات التعلم الآلي والشبكات العصبية الاصطناعية، يمكن للذكاء الاصطناعي إنشاء تصاميم جديدة وفريدة من نوعها بناءً على الأنماط الموجودة وتحليل البيانات الإبداعية.

تحسين عمليات الإنتاج والتوريد: يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات الإنتاج وإدارة سلسلة التوريد في صناعة الملابس، مما يقلل من التكلفة والوقت ويزيد من كفاءة الإنتاج.

تحليل النسيج والمواد: يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل الخصائص الفيزيائية والجودة للأقمشة والمواد المستخدمة في تصميم الأزياء لضمان جودة عالية وتحسين الأداء.

تحسين تجربة التسوق الرقمية: يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة التسوق عبر الإنترنت من خلال توصية المنتجات وتخصيص العروض وتحليل سلوك المستهلكين.