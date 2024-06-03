تجديد حبس تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية بالجيزة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، بتجديد حبس تشكيل عصابى تخصص في تزوير المحررات الرسمية والأختام بالجيزة بقيادة ربة منزل 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

كانت النيابة العامة بالجيزة، قد أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابساتها.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد تلقت معلومات عن قيام تشكيل عصابى تتزعمه إحدى السيدات بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية والأجنبية بقصد ترويجها على عملائهم.

تم اعداد الاكمنة اللازمة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهم نماذج أختام لإحدى الجهات الحكومية و محررات ومستندات معدة للتزوير 2 جهاز حاسب آلى "لاب توب" بمشتملاتها، وطابعة وعدد 4 هواتف محمولة و2 وحدة ذاكرة "ميمورى" وعدد من الأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى وكمية من المشغولات الذهبية و4 ساعات يد "من متحصلات نشاطهم الإجرامى"، كما تم ضبط أحد الأشخاص وسيدة "يحملان جنسية إحدى الدول" لقيامهما بالاتفاق مع المذكورين على تزوير محررات رسمية لهما.

وفي سياق آخر نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق شب داخل شقة بمنطقة العمرانية، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغاً من الأهالى باندلاع النيران داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة العمرانية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وفرض كردون أمني بالمكان، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق ومنع خطر أمتداده لباقي العقار.

وتبين من المعاينة الأولية، أن ماس كهربائي وراء اشتعال النيران، وبسؤال مالك الشقة لم يتهم أحد بالتسبب في الحادث.

تم تحرير محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التى أمرت بانتداب المعمل الجنائي، وطالبت تحريات المباحث حول الواقعة .

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط 3 طلاب تعدوا على زيملهم بآلة حادة "كتر" عقب الانتهاء من أداء امتحان المرحلة الإعدادية بمنطقة الهرم، وذلك لسرقة هاتفه المحمول، ما أسفر عن إصابته بجرح في الوجه، وجروح متفرقة في أنحاء الجسد، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

البداية عندما تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب، يفيد بورود بلاغ من أولياء الأمور بوقوع مشاجرة بين مجموعة من الطلاب داخل إحدى المدارس بمنطقة الهرم، وإصابة طالب بعد التعدي عليه بآلة حادة.

وبإجراء التحريات، التي أشرف عليها العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث فرقة الهرم، وبسؤال شهود العيان تبين قيام 3 طلاب في المرحلة الإعدادية بالاعتداء على زميل لهم داخل المدرسة مستخدمين سلاح أبيض، وذلك عقب الانتهاء من الامتحانات، للاستيلاء على هاتفه المحمول.

كما تبين من التحريات، أن المتهمين تشاجروا مع الطالب عقب الإنتهاء من أداء الأمتحان،وتعدوا عليه بآلة حادة ما أسفر عن إصابته بجرح بالوجه، وجروح متفرقة في أنحاء الجسد.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الامنية بقيادة المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، من إلقاء القبض على الطلاب واقتيادهم إلى القسم، فيما تم نقل الطالب المصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.