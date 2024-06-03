القصير يوجه بتقديم الدعم الفني لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

وجه السيد القصير وزير الزراعة قيادات الوزارة بتقديم كافة الدعم الفنى والتسهيلات اللازمة لتنمية الأنشطة الزراعية الخاصة بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

التعاون بين المراكز البحثية

جاء ذلك خلال عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع العقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بحضور الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وبعض الباحثين في المركز وقيادات الوزارة.

وتنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفى اطار اهتمام القيادة السياسية بالبحث العلمى والبحوث التطبيقية وتفعيل اواصر التعاون بين المراكز البحثية والمشروعات القومية.

الاجتماع ناقش كيفية التعاون والتنسيق بين الوزارة والجهاز من أجل تحقيق رؤية وأهداف الدولة الاستيراتيجية في مجال الزراعة والأمن الغذائي.

كما ناقش الاجتماع الاستعانة بالباحثين فى مجال المحاصيل الاستيراتيجية والخضر والبساتين وأمراض ووقاية النباتات ونظم الرى الحديثة والابتكارات الزراعية وغيرها من الجوانب التى تسهم فى زيادة الإنتاجية ومعالجة القضايا المستحدثة فى الزراعة.

مشروعات زراعية عملاقة

أشاد السيد القصير وزير الزراعة ومدير جهاز مستقبل مصر بالتعاون المثمر والمستمر خلال هذه الفترة، حيث تشهد مصر تشييد عدة مشروعات زراعية عملاقة في محور التوسع الأفقي والرأسي بهدف تحقيق الأمن الغذائى للمواطنين.

وفي نهاية الاجتماع وجه المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة الشكر لوزير الزراعة على متابعته المستمرة لكافة الأنشطة الزراعية المختلفة.