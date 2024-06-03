نصائح مهمة لتجنب سرقة أموالك من تطبيقات البنوك والدفع الإلكتروني (فيديو)

وجه الخبير المصرفي الأستاذ هاني أبو الفتوح، نصائح للحفاظ على الأموال من السرقة في تطبيقات البنوك والدفع الإلكتروني.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الورد” المذاع على قناة “TeN TV” اليوم الإثنين، ضرورة استخدام كلمات مرور قوية لكل الحسابات البنكية وتطبيقات الدفع الإلكترونية وعدم استخدام كلمات مرور سهلة.

ونصح بتفعيل المصادقة الثنائية لتلك الحسابات، وذلك لحماية الحسابات البنكية وعدم تعرضها للقرصنة أو الاختراق من الهاكرز.

وطالب بتحديث نظام التشغيل للهواتف، موضحًا أن الشركات تجري تعديلات وتسد الثغرات الأمنية بها، مشيرًا إلى ضرورة حفظ كلمة السر على الهاتف.

ونصح بعدم استخدام شبكات الواي فاي المجانية في إجراء التحويلات البنكية أو عمليات الدفع، لأن القراصنة يمكنهم التسلل لها ورؤية كل الهواتف المتصلة عليها والاستيلاء على كل البيانات الخاصة بهذه الهواتف.

نصائح مهمة لحماية حساباتك البنكية من السرقة:

تجنب الاتصال بروابط مريبة: لا تقم بالنقر على روابط البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية التي تطلب تحديث معلومات حسابك البنكي، قد تكون هذه عمليات احتيالية (phishing).

تحديث البرامج والنظام بانتظام: تأكد من تحديث برامج الحماية ونظام التشغيل لجهازك بانتظام لضمان استفادته من أحدث التصحيحات الأمنية.

احترس من الواي فاي العام: تجنب إجراء المعاملات المالية الحساسة عبر شبكات الواي فاي العامة وغير المأمونة، حيث يمكن للقراصنة التقاط البيانات بسهولة.

مراجعة الحسابات بانتظام: قم بمراجعة العمليات والتحقق من النشاطات على حساباتك البنكية بانتظام، وابلغ عن أي نشاط غير معتاد على الفور.

توخي الحذر في مشاركة المعلومات الشخصية: لا تقدم معلومات حساسة مثل رقم الضمان الاجتماعي، أو تفاصيل بطاقة الائتمان إلا عندما تكون على اطمئنان تام بشأن مصدر الطلب وأمانه.

استخدام تطبيقات البنوك الرسمية: استخدم تطبيقات البنوك الرسمية والمواقع الآمنة للوصول إلى حساباتك، بدلاً من الوصول من خلال روابط غير موثوقة.

الابتعاد عن البرامج الضارة: تثبيت برامج مكافحة الفيروسات والبرامج الضارة على أجهزتك وتأكد من تحديثها بانتظام.