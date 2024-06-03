مصر تُشيد عدة مشروعات زراعية عملاقة في محور التوسع الأفقي

أشاد السيد القصير وزير الزراعة ومدير جهاز مستقبل مصر بالتعاون المثمر والمستمر خلال هذه الفترة، حيث تشهد مصر تشييد عدة مشروعات زراعية عملاقة في محور التوسع الأفقي والرأسي بهدف تحقيق الأمن الغذائى للمواطنين.

مستقبل مصر للتنمية المستدامة

جاء ذلك خلال عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع العقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بحضور د عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وبعض الباحثين في المركز وقيادات الوزارة.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفى اطار اهتمام القيادة السياسية بالبحث العلمى والبحوث التطبيقية وتفعيل اواصر التعاون بين المراكز البحثية والمشروعات القومية.

الاجتماع ناقش كيفية التعاون والتنسيق بين الوزارة والجهاز من أجل تحقيق رؤية وأهداف الدولة الاستيراتيجية في مجال الزراعة والأمن الغذائي،

كما ناقش الاجتماع الاستعانة بالباحثين فى مجال المحاصيل الاستيراتيجية والخضر والبساتين وأمراض ووقاية النباتات ونظم الرى الحديثة والابتكارات الزراعية وغيرها من الجوانب التى تسهم فى زيادة الإنتاجية ومعالجة القضايا المستحدثة فى الزراعة.

الأنشطة الزراعية

كما وجه وزير الزراعة قيادات الوزارة بتقديم كافة الدعم الفنى والتسهيلات اللازمة لتنمية الأنشطة الزراعية الخاصة بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وفي نهاية الاجتماع وجه المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة الشكر لوزير الزراعة على متابعته المستمرة لكافة الأنشطة الزراعية المختلفة.