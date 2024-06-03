تجديد حبس تشكيل عصابي تقوده سيدة لتزوير المحررات الرسمية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة حبس تشكيل عصابى تقوده سيدة لتزوير المحررات الرسمية والأختام بالجيزة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع تزوير أخرى مماثلة من عدمه.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابى بالجيزة لقيامه بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام تشكيل عصابى مكون من شخصين وسيدة "يحملون جنسية إحدى الدول" مقيمون بمحافظة الجيزة بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية والأجنبية بقصد ترويجها على عملائهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم نماذج أختام لإحدى الجهات الحكومية – محررات ومستندات معدة للتزوير – 2 جهاز حاسب آلى "لاب توب" بمشتملاتها – طابعة – عدد 4 هواتف محمولة – 2 وحدة ذاكرة "ميمورى" – عدد من الأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى – كمية من المشغولات الذهبية – 4 ساعات يد "من متحصلات نشاطهم الإجرامى" ، كما تم ضبط أحد الأشخاص وسيدة "يحملان جنسية إحدى الدول" لقيامهم بالاتفاق مع المذكورين على تزوير محررات رسمية لهما، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

وفى سياق آخر إصابة سيدة صدمتها سيارة أثناء عبورها للطريق

أصيبت سيدة بعدما صدمتها سيارة أثناء عبورها للطريق بمدينة 6 أكتوبر وتم نقل المصابة إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف ورجال المرور الي المكان.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور سيدة للطريق صدمتها سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابتها بكسور وكدمات، وتم نقله الي المستشفى ويتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.