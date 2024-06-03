أسعار الدينار الكويتي بالبنوك اليوم الإثنين 3-6-2024

ننشر سعر الدينار الكويتى، أمام الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 3-6-2024، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 153.4 جنيه للشراء و154.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

153.4 جنيه للشراء

و154.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

153.4 جنيها للشراء

و154.5 جنيها للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

148.7 جنيه للشراء.

154.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

149جنيه للشراء.

154.5 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

150.3 جنيه للشراء

و154.8جنيه للبيع

الدولار الأمريكي يستقر مع عودة التوقعات بخفض أسعار الفائدة:

استقر الدولار على نطاق واسع، خلال تعاملات الإثنين المبكرة، مع رهان المتعاملين على أن التضخم في الولايات المتحدة، الذي ربما استقر بما يكفي، سيشجع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من عام 2024.

واستقر اليورو أيضًا قبل خفض أسعار الفائدة المتوقع من البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع.

وسجل الدولار في مايو أول انخفاض شهري له هذا العام مع تحول التوقعات إلى موعد ونطاق خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأميركي، ويتوقع المتعاملون في السوق خفضًا بواقع 37 نقطة أساس هذا العام.

وأظهرت بيانات صدرت الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.3 بالمئة في أبريل، بما يتوافق مع الزيادة غير المعدلة في مارس. ويتوقع المتعاملون فرصة تبلغ 53 بالمئة تقريبا خفض أسعار الفائدة في سبتمبر مقابل 49 بالمئة قبل صدور البيانات. ولا تزال بيانات التضخم تظهر أن ضغوط الأسعار لا تزال أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ اثنين بالمئة مع ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي على أساس سنوي 2.7 بالمئة في أبريل، وهو نفس معدل مارس، مما يجعل المتعاملين في الأسواق غير متأكدين من أن أسعار الفائدة ستنخفض أكثر من مرة في عام 2024.