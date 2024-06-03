انخفاض أسعار اللحوم والدواجن في أسواق الفيوم

شهدت محلات بيع الدواجن واللحوم بمحافظة الفيوم اليوم الإثنين 3 يونيو، إنخفاضا طفيفا في أسعار الدواجن بأنواعها بمحلات بيع الطيور وكذا اللحوم الحمراء.

وكانت أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة قد شهدت إنخفاضا طفيفا في الأسعار صباح اليوم بعد وصول سعر التنفيذ إلى 90 جنيها للكيلو الواحد.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء من 340 إلى 380 جنيها للبتلو، وشهدت محلات الجزارة ركودا ملحوظا وهو ما يحدث سنويا قبل أيام عيد الأضحى المبارك.

إنخفاض أسعار الدواجن البيضاء والكيلو ب97 جنيها في الفيوم

وسجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء مبلغ 97 جنيها للمستهلك، وذلك بفرق 7 جنيهات عن الأسعار داخل المزرعة، والساسو 105 جنيه، والدواجن البلدي الفيومي تم بيعها بمبلغ 112 جنيها، وسجل كيلو الرومي 125 جنيها وكيلو البط البلدي بمبلغ 120 جنيها والبط المولار بمبلغ 105 جنيها والبط البيور والفرنساوي 85 جنيها، بينما وصل سعر البانيه الى 205جنيها، بالإضافة إلى بيع صدور بالعظم بمبلغ 135 جنيها وبدون العظم بمبلغ 145 جنيها وأوراك بالعظم بمبلغ 115 جنيها، وبلغ سعر الكبد والقوانص 120 جنيها والهياكل 50 جنيها والأجنحة 55 جنيها، وكيلو الكبده الصافي 150 جنيها، وكيلو الأرانب البلدي ب110 جنيها، بينما سجل سعر كرتونة البيض 130جنيها.

وأفاد تجار الدواجن أن الأسعار خلال هذه الفترة كان يجب أن تكون منخفضة عن ذلك لعدة أسباب ومنها دخول فصل الصيف وامتحانات المدارس وقرب دخول عيد الأضحى بالإضافة إلى انخفاض أسعار الأعلاف ولكن ظهور متحور جديد تسبب في القضاء على حوالي 30 % من الثروة الداجنة وهو ماتسبب في إرتفاع الأسعار خلال هذه الفترة.

وكانت أسعار الأعلاف قد شهدت إنخفاضا ملحوظا خلال الفترة الماضية الا أن أسعار الدواجن عاودت الارتفاع مرة أخرى، بعكس أسعار اللحوم الحمراء التي انخفضت مع إنخفاض أسعار الأعلاف، وكذلك بعد إنخفاض أسعار اللحوم القائم في أسواق الماشية التي تراوحت بين 165، 175 جنيها للكيلو.

وفي سياق آخر واصلت مديرية التموين وبالتعاون مع الاجهزة التنفيذية ومديرية الطب البيطرى بالفيوم، تنفيذ الحملات الرقابية على الأسواق والجزارين لضبط الأسعار والتأكد من ذبح اللحوم المعروضة بالمجازر الحكومية، وتوافر كافة أنواع اللحوم والدواجن المجمدة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات تموينية للتفتيش على الجزارين ومحلات بيع الطيور الحية والمجمدة.