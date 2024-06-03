تسليم شهادات الدفعة الأولى لدورة TOT بجامعة دمنهور

نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهور، حفل لتسليم شهادات الدفعة الأولى لاجتياز دورة الـ TOT التي أقيمت في شهر أبريل الماضي، برعاية المجلس القومي للتدريب بأمانة المجلس الأعلي للجامعات ، والدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، والدكتور عبد الحميد السيد عبد الحميد - نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

السلام الجمهوري يزين الحفل

وقد بدأ الحفل بالسلام الوطني الجمهوري، ثم كلمة الدكتور محمد محمد الغزالي - مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة ،والتي تضمنت شكر وتقدير لرئيس الجامعة، والدكتور عاشور عمري مدير المركز القومي للتدريب بالمجلس الأعلى للجامعات، وأيضا الشكر لفريق إدارة المركز والمدربين الجدد المجتازون لدورة الـ TOT، مشيراً إلى آلية الاستعانة بالمدربين الجدد في التدريب داخل أروقة المركز.

قام مدير المركز بتسليم الشهادات علي المجتازون للدورة في أجواء إحتفالية رائعة وتم التقاط الصور التذكارية.