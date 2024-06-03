3 جهات تُراقب تنفيذ منظومة الخبز الجديدة في قنا

واصلت 3 جهات، فى محافظة قنا، اليوم الاثنين، مهامها بشأن مراقبة المخابز البلدية تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بتكثيف الحملات التموينية للرقابة على المخابز البلدية.

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمى لمحافظة قنا، إن جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة، أسفرت عن تحرير 46 محضرا متنوعا لمخالفات تموينية بعد المرور على ١٥٥ مخبر علي مستوى مراكز المحافظة.

وذلك خلال اليوم الثانى من تحريك سعر رغيف الخبز بعد التوجيه الوزاري رقم ۱۸لسنة ۲۰۲٤ بشان زيادة رغيف الخبز البلدى من ٥ قروش الى ۲۰ قرش.

وأوضح المتحدث الرسمى للمحافظة ، أن الحملات التفتيشية والرقابية المكثفة، أسفرت عن تحرير 45 محضرا متنوعا للمخالفات التموينية تضمنت (محاضر تصرف في الدقيق البلدي المدعم بالبيع في السوق السوداء، ومحاضر نقص وزن، ومحاضر الخبز الغير مطابق للمواصفات، ومحاضر عدم نظافة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتحرير المحاضر للعرض على النيابة العامة للتحقيق معهم.

وأورد المتحدث الرسمي، اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أعطى تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بتكثيف الحملات وتشديد الرقابة والمرور علي جميع المخابز.

والمتابعة التموينية المستمرة علي الاسواق ومكافحة جميع أساليب الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة خاصة الدقيق البلدي المدعم والتأكد من توافر الكميات المقررة من الخبز بجودة عالية للمواطنين.

متابعة تطبيق المنظومة الجديدة

وكان المحافظ، قدي أجري السبت الماضي، أول أيام تطبيق المنظومة الجديد، جولة تفقدية لعدد من مخابز الخبز المدعم بمدينة قنا بعد قرار مجلس الوزراء بتحريك سعر الرغيف وزن 90 جراما من 5 قروش إلى 20 قرشا.

يأتي ذلك للتأكد من انتظام العمل بالمخابز، وتقديم الخبز بجودة عالية مطابقة للمواصفات القياسية فضلا عن تذليل أي معوقات تخص منظومة الخبز لدى أصحاب المخابز أو المواطنين.

تفقد المحافظ المخابز وحرص على متابعة جودة الإنتاج والتأكد من وزن الرغيف ونظافة المستلزمات والمعدات بالمخبز وتقديم الخبز بجودة عالية للمواطن. كما استمع إلى آراء عدد من المواطنين حول منظومة الخبز ومدى رضاهم عن جودة الخبز المقدم،

وقال المحافظ، إن الدولة تعمل لصالح المواطن المصري، مؤكدًا على عدم وجود تغيير في منظومة الخبز، بل هناك ثبات في منظومة الطحن والقمح والصوامع والتوزيع ، مع الحفاظ على نفس الجودة.