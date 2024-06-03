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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رئيس العراق: التقدم الأمني والاستقرار يساعدان على تطوير علاقاتنا مع دول الجوار

الرئيس العراقي عبد
الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد

قال الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد" إن التقدم الأمني واستقرار البلاد يساعدان على تطوير وتمتين علاقات العراق الدولية والإقليمية ومع دول الجوار، كما يُعززان جهود السلطات العراقية من أجل رفض الاعتداء على العراق وأي انتهاك لسيادتنا".

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وأكد في كلمته خلال احتفالية تخرج طلبة الجامعة الأمريكية في دهوك، وفقا للوكالة الوطنية العراقية "نينا"، الحرص على تكثيف الجُهود في القضايا والاتفاقيات الأمنية مع دول الجوار، رافضا أن يكون العراق منطلقا للاعتداء عليه.

وقد حضر الاحتفالية رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني.

 

 

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