وزير التعليم العالي: الجامعة الفرنسية تستهدف تخريج جيل قادر على المنافسة دوليًا

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعة الفرنسية في مصر تستهدف تخريج جيل من الشباب مؤهلين ليس لسوق العمل المحلي فحسب، بل ليكونوا قادرين على المنافسة على المستوى الدولي.

ولفت وزير التعليم العالي إلى دور الجامعة الفرنسية المحوري في تقديم برامج علمية مُتميزة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية.

وأعرب وزير التعليم العالي عن سعادته بتوقيع اتفاق التعاون بين الجامعتين، مؤكدًا أهمية هذا التعاون في منح الطلاب بالجامعة الفرنسية درجة البكالوريوس المهني في إدارة الفنادق والمنشآت السياحية، بالإضافة إلى درجة الماجستير في إدارة التراث السياحي والثقافي.

ونوه وزير التعليم العالي بأهمية هذه البرامج في تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة للتفوق في سوق العمل التنافسي اليوم، بالإضافة إلى أهميتها في الحفاظ على تراثنا الثقافي.

حرم الجامعة الفرنسية الجديد يجسد النهوض بالتعليم

وثمن وزير التعليم العالي افتتاح الحرم الجامعي الجديد للجامعة الفرنسية في مصر، مؤكدًا أنه يُمثل خطوة هامة تجسد التزام الدولة بالنهوض بالتعليم العالي وتعزيز التميز الأكاديمي.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن الحرم الجديد إضافة مُتميزة للمنظومة التعليمية في مصر، حيث يتميز الحرم الجامعي بتصميمه العصري وإمكانياته المتطورة التي تُتيح للطلاب بيئة تعليمية محفزة على الإبداع والابتكار.

وأضاف وزير التعليم العالي أن الحرم الجديد سيساهم في زيادة سعة الجامعة واستيعاب المزيد من الطلاب من مصر وخارجها في ظل توفير بيئة تعليمية حديثة، وبرامج أكاديمية مُتميزة، بالإضافة إلى توفير فرصًا بحثية للطلاب، من خلال مراكز الأبحاث المُتخصصة الموجودة في الجامعة.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاق تعاون بين الجامعة الفرنسية في مصر وجامعة باريس 1 بانتيون سوربون الفرنسية؛ لإطلاق برامج جديدة في إدارة الفنادق، والمنشآت السياحية، وإدارة السياحة التراثية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة..

وحضر التوقيع البروفيسور كريستين نياو ليدوك، رئيسة جامعة باريس 1 بانتيون سوربون، والبروفيسور دوني داربي، رئيس الجامعة الفرنسية في مصر، ورافائيل مارتين دي لاغارد، القائم بأعمال السفير الفرنسي بالقاهرة، وديفيد سادولي، المستشار الثقافي بالسفارة الفرنسية بالقاهرة، وأعضاء هيئة التدريس، ولفيف من الشخصيات العامة.



وينص الاتفاق على تقديم برنامج البكالوريوس المهني في إدارة الفنادق والمنشآت السياحية ويمنح درجة بكالوريوس دولية من جامعة باريس 1 بانتيون سوربون في 3 سنوات، حيث تعتبر المرة الأولى التي يتم فيها توطين البرنامج في مصر والشرق الأوسط، ويعتمد هذا البرنامج على الدمج ما بين الدراسة النظرية والعملية، من خلال خبراء في المجال العملي من الأساتذة المصريين والفرنسيين بالتعاون مع كبرى سلاسل الفنادق العالمية في مصر.

