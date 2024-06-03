حصول ٥ مؤسسات تعليمية بأبوتشت على الاعتماد من الهيئة القومية لجودة التعليم

صرح المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال محافظة قنا، بأن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم قبل الجامعي، وافقت علي اعتماد خمس مؤسسات تعليمية بأبوتشت لعام 2024/2023 م ليصبح بذلك عدد المؤسسات المعتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم قبل الجامعي بإدارة أبوتشت التعليمية إلى41 مؤسسة تعليمية.

وشمل الإعتماد روضة مدرسة قناطر نجع حمادي الابتدائية وروضة مدرسة الشهيد محمد علي أحمد للتعليم الأساسي وروضة مدرسة نجع قنبر الابتدائية ومدرسة نجع ابوحمودي الابتدائية ومدرسة الاميرية.

يأتي ذلك في اطار اهتمام ورعاية السيد اللواء الوزير اشرف الداودي محافظ قنا وتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، والدكتورة دعاء عسران رئيس وحدة قياس الجودة الاعتماد بمديرية التربية والتعليم بقنا، وذلك في الاهتمام بالتعليم وجودته ثمن مدير عام الإدارة هذه الخطوة التي تعتبر ضرورة للارتقاء بالعملية التربوية وتهدف الي التحقق من قدرة المؤسسة التعليمية علي تحقيق أهدافها وفق لرؤية مصر 2030 التي ترتكز علي تربية الاجيال وتأهيلهم للقيام بدورهم في بناء مجتمعهم فضلا عن كونها اداة تحفيز وتشجيع للمدارس علي تحقيق الجودة والوصول لمستويات عالية من الإتقان والتميز في الأداء.

وأشاد مدير عام الإدارة بجهود فريق وحدة قياس الجودة الإعتماد بإلادارة بقيادة مجدي امين رئيس الوحدة والمدارس الصادر بحقها شهادة الإعتماد معربا عن خالص شكره وتقديره لمديري المدارس المعتمدة واعضاء هيئة التدريس فيها وكل من شارك في إنجاح هذا العمل لجهودهم وادائهم المستمر والمتميز في تحسين جودة التعليم.

وعلى صعيدا اخر أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، عن فوز مدرسة صوص الثانوية المشتركة التابعة لادارة نقاده التعليمية بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة (المجلة الإلكترونية ) للمرحلة الثانوية ضمن مسابقات توجيه الصحافة والإعلام التربوي للعام الدراسى 2023 / 2024 بمجلة بعنوان "صوت صوص"

مسابقات وزارية لتنمية وعي ومهارات الطلبة في قنا

أكد وكيل الوزارة حرص مديرية التربية والتعليم بقنا، على المشاركة فى المسابقات الوزارية المتنوعة والتى تساهم فى تنمية وعى الطلاب، وتنمية مهارات وقدراتهم على الإبداع والابتكار ‎وأثنى وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا على الجهد المبذول للوصول للمستوى المتميز للطلاب والمدارس والإدارات، وموجهي الصحافة بجميع الإدارات التعليمية.

وقدَّم السيد التهنئة للادارة التعليمية وادارة المدرسة والطلاب المشاركين في المسابقة ، والتى أشرف على تنفيذها صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية ومحمود مرغنى موجه عام الصحافة والإعلام التربوي ، متمنياً لهم مزيداً من التقدم والحصول على المراكز المتقدمة في جميع الأنشطة والمسابقات الوزارية.