82.5 % نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحيرة

اعتمدت منذ قليل الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الإعدادية العامة للعام الدراسى 3023 -2024 م بنسبة نجاح 82.5 %

كما اعتمدت نائب المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 2835 طالب وطالبة حضر منهم 2692 طالب وطالبة ونجح 2115 بنسبة نجاح 78.57%.

وكذا الشهادة الإعدادية للصم بلغ عدد المتقدمين 56 حضر منهم 54 نجح 51 بنسبة 94.4 ونتيجة الاعدادية للمكفوفين حضر 12 طالب ونجح 12 طالب بنسبة 100% .

وتتقدم الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، بالتهنئة لجميع أبنائنا الطلاب متمنية لهم مزيد من التفوق والنجاح .

ومن جانبه أكد يوسف الديب مدير مديرية التربية والتعليم، أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعة تمت بمنتهى الدقة، وأشار أن إجمالى عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام 111191 طالب وطالبة ، حضر منهم 110239 نجح منهم 90551 بنسبة 82.5 %.