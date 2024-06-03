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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فعاليات جمعية الفيلم السنوي 2024| عرض فيلم وش في وش في يومه الثالث

فيلم وش في وش
فيلم وش في وش

في يومه الثالث يعرض مهرجان جميعة الفيلم السنوي للسينما المصرية في دورته 50، فيلم “وش في وش” بحضور عدد من صناعه.

موعد عرض فيلم وش في وش بالأوبرا 

يُعرض الفيلم في تمام السادسة مساءً في مركز الإبداع بالأوبرا المصرية، ويعقبه  ندوة لمناقشة العمل عقب انتهائه مع عدد من صناعه، بينهم المنتج أحمد فهمي، المخرج وليد الحلفاوي، والمؤلف الموسيقي خالد الكمار، ويدير الندوة الناقد زين خيري.

 

عرض فيلم وش في وش للمرة الأولى في أغسطس 2023،من بطولة "محمد ممدوح، أمينة خليل،   أنوشكا، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، بيومي فؤاد، محمود الليثي، محمد شاهين، سلوى محمد علي، دنيا سامي، خالد كمال،  من تأليف وإخراج وليد الحلفاوي.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي في شقة زوجان يجتمع فيها بالصدفة أفراد عائلتي الزوج والزوجة، وتتسبب الاختلافات الثقافية والاجتماعية بينهم في بعض المشكلات بين الجدية والكوميديا.

 

 

تضم دورة اليوبيل الذهبي قائمة أفلام المهرجان هذا العام من بين 368 فيلمًا سينمائيًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا عرضت خلال عام 2023 بدور العرض المصرية، جاءت القائمة كالآتي:

3 أفلام عربية، سيتم عرضها وهو تقليد يتم لأول مرة وبشكل استثنائي بسبب اليوبيل الذهبي بعرض الأفلام الثلاثة الفائزة وهى: "حمى البحر المتوسط" للمخرجة مها حاج، وفيلم "علم" للمخرج فراس خوري، وأخيرًا فيلم "وداعًا جوليا" للمخرج محمد كردفاني.

وبالرغم من كثرة عدد الأفلام المصرية هذا العام والتي وصل عددها لـ 42 فيلم، 40 ناقد سينمائي وقعت اختياراتهم على 4 أفلام مصرية فقط لتتنافس علي جوائز المهرجان هذا العام، وهو أقل عدد يشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان طوال تاريخه.

 

وستكون هذه الدورة هى الأكبر في عدد مشاركات الكتاب والنقاد بها ما بين إدارة ندوات الأفلام والمناقشات، وأيضًا المشاركة في المواد الخاصة بكتالوج الدورة الخمسين، الذي سيصدر في حفل الختام ليرصد كل تفاصيل الدورة.

ولأول مرة في هذه الدورة سيكون هناك مدير فني للمهرجان، وهو رامي المتولي المشرف فنيا علي تفاصيل الدورة، بينما تم إعادة إحياء جائزة أحسن فيلم أجنبي مرة أخرى بعد أن توقفت منذ الدورة الـ 26 من المهرجان حيث طرح ما يقرب من 300 فيلم أجنبي من جنسيات مختلفة بدور العرض المصرية خلال العام الماضي.

 

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