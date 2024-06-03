وزير الخارجية: غزة أصبحت غير مؤهلة للعيش.. والطرح الحالي جدير بالقبول

تحدث وزير الخارجية، سامح شكري، عن الأوضاع السيئة والمتدهور الذي يشهدها قطاع غزة، موضحًا أن قضية غزة أتت بأضرار إنسانية بالغة من حيث عدم الامتثال لقواعد القانون الدولي وهي قضية تورقنا جميعا، مشددًا على ضرورة الاحترام الكامل لقرارات محكمة العدل الدولية والحفاظ على منظومة العمل الدولي.

كما أكد شكري ضرورة الاحترام التام لقرارات محكمة العدل الدولية والخروج عن ذلك وعدم الامتثال للقواعد الأخلاقية المرتبطة والتي وضعت تحت ضغط شديد يعرضنا جميعا لمخاطر الفوضي.

تصريحات سامح شكري:

وتابع "شكري"، في كلمته خلال مؤتمر صحفي له مع نظيره الأسباني، المُذاع عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"،: "الطرح الحالي لحل الأزمة الفلسطينية جدير بقبوله لما يؤدي إليه لوقف إطلاق النار والأضرار المستمرة للشعب الفلسطيني لغزة وعودة المحتجزين ودخول المساعدات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني، وغزة أصبحت غير مؤهلة للعيش"، قائلًا: "نحفز الطرفين "إسرائيل وحماس" بقبول هذه الخطة"، موضحًا أن التصريحات المبدأية لحماس ونظرتها بشكل إيجابي لهذه الخطة.

وشدد سامح شكري، على أن مصر مستمرة بالتنسيق مع الشركاء في التنسيق سواء قطر أو الولايات المتحدة أوالشركاء الأوروبيين لتحفيز الطرفين على تنفذي الخطة، مؤكدًا أن 37 ألف فلسطيني قتلوا وأكثرهم من ثلثي العدد من النساء والأطفال و100 ألف أصيبوا و65% من البنايات في غزة أصبحت مدمرة وغزة أصبحت غير مؤهلة للحياة.