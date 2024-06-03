محافظ أسيوط يتابع طلبات التصالح في مخالفات البناء بساحل سليم

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط - خلال جولته الميدانية بمركز ساحل سليم- سير العمل بالمركز التكنولوجي بمركز ساحل سليم، لمتابعة انتظام استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء مع تطبيق القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، حيث اطمئن المحافظ على سير العمل وسط اقبال من المواطنين .. رافقه خلالها الجولة المهندس عصام عبدالظاهر القرن وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم والمهندسة منى فرغلي مدير المكتب الفني لمديرية الاسكان.

وتابع المحافظ سير العمل بالمركز التكنولوجي وتلقي طلبات المواطنين كما التقى بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم واستفساراتهم حول قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد والتسهيلات التي يقدمها للمواطنين، لافتًا إلى انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع والعطلات الرسمية ما عدا الجمعة، لاستقبال طلبات المواطنين وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية مشيدًا باعمال التوعية التي تتم بالمركز من تركيب بانرات ولافتات وشاشة لعرض خطوات تقديم طلبات التصالح وارشاد المواطنين وتوعيتهم.

وقال محافظ أسيوط، إن المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء مستمرة في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وسط توافد المواطنين، لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، مشيدًا بوعي المواطنين واقبالهم على التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقًا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجان المختصة، مناشدًا المواطنين الإسراع في سداد رسوم الفحص وجدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح.

اجتماعات موسعة لتقديم تسهيلات للمواطنين راغبي التصالح في مخالفات البناء

وأوضح المحافظ إلى إنه تم عقد عدة اجتماعات مع القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والأحياء ومديري المراكز التكنولوجية ومسئولي منظومة التصالح لحثهم على تنفيذ قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين وتسريع وتيرة العمل لافتًا إلى إنه تم اطلاق حملة "اتصالح وقنن وضعك" لتفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء والصادر تحت رقم 187 لسنة 2023 لحث المواطنين على تقنين وتصحيح أوضاع بعض مخالفات المباني التي نص عليها القانون وتقديم التسهيلات والتيسير على المواطنين لتقديم ملف التصالح، مع بدء العمل بالقانون الجديد وتلقي طلبات التصالح بـ 13 مركز تكنولوجي موزعين على مراكز وأحياء المحافظة، ومركزين بمدينة أسيوط الجديدة ومدينة ناصر الجديدة، مشيرًا إلى أن الحملة تهدف الى توعية المواطنين بقانون التصالح الجديد والتسهيلات التى يقدمها للمواطنين الجادين وتكثيف الجهود لعقد ندوات توعية بالقرى والمراكز وتركيب بانرات وملصقات بالوحدات المحلية القروية وبالمراكز والأحياء لشرح قانون التصالح وتوضيح المستندات المطلوبة للتصالح وتكثيف حملات النشر على مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الرسمية للمحافظة والموقع الرسمي للمحافظة وكافة وسائل الإعلان الممكنة تسهيلًا على المواطنين ولحثهم على تقنين أوضاعهم وفقًا للقانون وما يقدمه من تسهيلات وتشكيل لجان تحت إشراف قيادات المحافظة للرد على تساؤلات المواطنين وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

ووجه المحافظ – خلال الجولة – رسالة للمواطنين ناشدهم فيها بإستغلال مزايا القانون الجديد للتصالح وتقديم ملفات التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم ومنعًا لتعرضهم لإزالة المباني وتطبيق العقوبات القانونية عليهم، لافتًا إلى استمرار حملات إزالة التعديات في مهدها ومنع أية تعديات جديدة والإزالة الفورية لمخالفات المباني.