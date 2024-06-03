جامعة أسيوط تطلق دورة تدريبية لفهم مبادئ تعلم اللغة اليابانية

أطلقت جامعة أسيوط؛ تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، الأحد الموافق ٢ من يونيو؛ دورة تدريبية بعنوان: "فهم مبادئ تعلم اللغة اليابانية"، وذلك في اطار التعاون مع مؤسسة اليابان بالقاهرة من خلال المركز الثقافي الياباني، وذلك تحت إشراف وحضور؛ الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة دينا مراد منسق العلاقات بين جامعة أسيوط، والمؤسسة اليابانية بالقاهرة (المركز الثقافي الياباني)؛ وبمشاركة مديرة المؤسسة السيدة هاشيموتو، والمشرف علي المدربين السيد كوجي، وبحضور ما يقرب من (١٣٠) متدرب من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة وكذلك من المهتمين بتعلم اللغة اليابانية.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ أن الدورة تهدف إلى: إكساب المشاركين مهارات التحاور، والمحادثة باللغة اليابانية، مؤكداً على أهمية الدروة التدريبية؛ للطلاب والباحثين من أبناء الجامعة، الراغبين فى التقدم للحصول على المنح الدراسية المقدمة من الجامعات اليابانية.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط، أن الدورة التدريبية تأتي استجابة لرسالة الجامعة في، تقديم فرص تعليمية متميزة، تعزز من مهارات، وقدرات منسوبيها، وتوسع من آفاقهم الثقافية واللغوية، وإعدادهم لعالم متنوع ومتعدد الثقافات.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ أن هذه الدورة تأتى فى إطار التعاون المثمر والبناء، بين الجامعة ومؤسسة اليابان بالقاهرة؛ مؤكداً حرص الجامعة على تعزيز تلك العلاقات وتطويرها، بما يعود بالنفع على جودة العملية التعليمية والبحثية.

ومن جهته أشار الدكتور جمال بدر؛ أن هذه الدورة تسهم فى تحقيق أهداف الجامعة، وخطتها الاستراتيجية في مد جسور التواصل مع العالم، والانفتاح على ثقافات الشعوب، والإفادة من التجارب التعليمية المتميزة بها، مشيدًا بالمستوى المتميز للعلاقات التعليمية والعلمية بين مصر واليابان، فى مجالات التعليم العالي والبحوث والمشروعات البحثية.

وأكدت الدكتورة دينا مراد؛ أن الدورة تضمنت؛ تعريف المشاركين بها على أسس التحاور، والمحادثة باللغة اليابانية، من خلال مجموعة من المحاضرات العلمية لمديرة المؤسسة السيدة هاشيموتو، والمشرف علي المدربين السيد كوجي، ومدربتين معتمدتين من مؤسسة اليابان بالقاهرة، وهما؛ الأستاذة هالة جوهر والأستاذة روان عادل.