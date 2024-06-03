محافظ الدقهلية يجتمع مع المسؤولين لحل مشكلات المواطنين في القطاعات الخدمية والمرافق

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا موسعا بمديري المكاتب الرئيسية والإدارات المركزية بديوان عام المحافظة شملت الادارة العامة لمكتب محافظ الدقهلية وادارة العلاقات العامة والمراسم وادارة الاعلام وادارة المكتب الفني وإدارة الدعم الفني وادارة الامن وادارة الاتصال السياسي ومدير مكتب نائب محافظ الدقهلية، ومكتب السكرتير العام، وقد تناول "مختار" خلال الاجتماع عددا من الموضوعات التي تستهدف سرعة الإنجاز وحل مشكلات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية وقطاعات المرافق..

هذا وقد أكد "مختار"علي ضرورة المتابعة الجادة والمستمرة لملفات العمل داخل جميع الادارات والمديريات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء عملا علي تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وشدد "مختار"علي ضرورة اضطلاع ادارة الامن بديوان عام المحافظة بمهامها في استقبال المواطنين اصحاب المطالب والشكاوي وتوجيههم للمركز التكنولوجي ومتابعة تنفيذ مطالبهم وحل شكاوهم بالتعاون مع المركز التكنولوجي والادارات الاخري والمديريات الخدمية والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء.

مختار: إنهاء مشكلات المواطنين في أسرع وقت

وأشار "مختار" لضرورة التأكيد علي الالتزام بتوقيتات محددة لانهاء مطالب المواطنين وحل شكواهم سواء من خلال المركز التكنولوجي او اي جهة خدمية اخري يتم توجيه شكوي المواطن اليها من خلال المركز التكنولوجي اومن خلال الادارات المركزية وقال "مختار"ان كلنا كادارات مركزية بديوان عام المحافظة وكافة الاجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية والادارات بديوان عام المحافظة نعمل من اجل خدمة المواطنين وحل مشاكلهم وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم.

وقد أكد " مختار"علي أن هناك تعاون وتنسيق مستمر ودائم فيما بين جميع الاجهزة التنفيذية والادارات المركزية وكافة ادارات ديوان عام المحافظة من أجل تحقيق مطالب وإحتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة.