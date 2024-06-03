وزارة العمل تعلن عن مقابلات للمتقدمين على وظائف المدرسين والممرضات بـ 13 محافظة

جددت وزارة العمل ، دعوتها للشباب من الجنسين الراغبين فى الالتحاق بفرص العمل التي وفرتها الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة بالتنسيق والتعاون مع الأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات (أكاديمية ناس ) ، التقديم للحصول على تلك الفرص من خلال عقد المقابلات الشخصية للراغبين الذين سجلوا على الرابط الخاص التى أعلنت عنه الوزارة قبل ذلك ، وكذلك الراغبين الجدد فى الالتحاق بتلك الفرص ، وذلك فى أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من 11 إلى 13 يونيه الجارى ، بمدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تديرها الأكاديمية ، وذلك من الساعة 9 صباحاً حتى 3 ظهراً ، وذلك للعمل على العديد من التخصصات التى تعمل داخل الأكاديمية ، وعلى من يرغب التقديم أو إجراء المقابلة عليه التوجه في الموعد ، يأتي ذلك فى إطار دور وزارة العمل فى توفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب للحد من معدلات البطالة ، بالتنسيق مع منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظات.

وقالت الوزارة، إن الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد ، قد قامت بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية لتوفير مجموعة من الوظائف للعمل بفروعها فى: طوخ، ودمنهور،و مدينة نصر،و الشيخ زايد،و أسيوط، والسويس، الاسكندرية، و المنصورة، والمنيا، و دمياط، و الوادى الجديد، قنا،و طور سيناء، وذلك بتوفير 945 فرصة عمل للشباب من الجنسين، من سن 21 حتى 40 سنة من حملة المؤهلات العليا ، حسب كل تخصص ، للعمل على وظائف التدريس والتمريض وغيرها من التخصصات، بالأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات "أكاديمية ناس" ، وذلك برواتب مجزية يجري تحديدها خلال المقابلة الشخصية مع مسئولى "الأكاديمية" وفقاً لخبرة المتقدمين .

واوضحت المدير العام للإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ، إن التخصصات المطلوبة هي : 45 مدرس شبكات ، و45 مدرس برمجة ، و 45 مدرس إتصالات ، و45 مدرس كمبيوتر، و 45 مدرس عربى ، و45 مدرس لغة إنجليزية ، و 45 مدرس فيزياء ، و 45 مدرس رياضة ، و45 مدرس علوم ، و30 ممرضة ، و30 مسئول دخول إحترافي – خدمة اجتماعية ، و45 مدرس رسم هندسي ، و 45 مدرس كهرباء ، و 45 مدرس انتاج زراعى ، و45 مدرس انتاج حيوانى ، و 45 مدرس أوتوكاد ، و45 مدرس كيمياء ، و 45 مدرس تربية رياضية ، و45 مدرس اقتصاد ، و45 مدرس دراسات إجتماعية ، و 45 مدرس تربية دينية مسيحية ، و30 مدرس لغة ألمانية .

وأشارت المدير العام ، إلى أن عناوين مقرات المدارس التطبيقية فى المحافظات هى : طوخ : مدرسة وى طوخ أمام مركز الشرطة ، ودمنهور : ميدان جلال قريطم - بجوار الفنيه بنات ، واسيوط : الرحاب أسيوط الجديدة ، والقاهرة : الحديقة الدولية، مدينة نصر،، مدينة نصر، محافظة القاهرة ، والجيزة : مدرسة الشيخ زايد الثانوية الفندقية المتقدمة لغات ، والسويس : اخر شارع الأنابيب -مساكن الشهداء عتاقة ، والإسكندرية : 5 شارع ابراهيم شريف متفرع من شارع ابوقير سيدى جابر بجوار مدرسه مصطفى كامل ، والمنصورة : شارع المستشفى الدولى متفرع من عبد السلام عارف بجوار مديرية الصحة ، والمنيا : المنيا الجديدة -الحى الثالث-ميدان محمد على خلف مول كورنر بلازا ، و دمياط :كورنيش النيل بجوار البنك الاهلى -مدرسه إبداء الوطنية للعلوم والتقنية ، والوادى الجديد : الخارجة -شارع انور البارودي -بجوارمدرسه الثانويه الفنيه بنات ، وقنا : مساكن عثمان ،البنك الاهلى فرع الجامعه ،مدرسه وى قنا ، وطور سيناء : مدرسه وى -فرع جنوب سيناء حى النور بجوار مركز شرطة طور سيناء ، والعنانى : داخل مدرسه الثانويه الزراعيه مدينة الفكرية- مركز أبو قرقاص – المنيا.