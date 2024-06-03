اندلاع حريق داخل حوش وانهيار منزل في حادثين منفصلين بنجع حمادي

اندلع حريق صباح اليوم الاثنين، فى منزل بقرية زليتن التابعة لقرية الغرب بهجورة بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، فيما تعرض منزل اخر للانهيار قرية الشرقي بهجورة، بنجع حمادي.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل قرية زليتن دون وقوع إصابات او وفيات.

كما تلقى بلاغ اخر بانهيار منزل بقرية الشرقي بهجورة بمركز نجع حمادي دون وقوع خسائر بالارواح .

تم السيطرة على الحريق ولا توجد خسائر بالارواح، كما تم إخلاء المنزل ولم ينجم عن إنهياره وقوع وفيات او اصابات، كما تم تحرير محضر لكل واقعة على حد ، وتم إخطارا الجهات المعنية لتباشر التحقيقات .