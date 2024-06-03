صرف مستحقات المصدرين المستفيدين من المرحلة السابعة لمبادرة السداد الفوري

لرد الاعباء التصديرية

أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ان الوزارة ممثلة فى صندوق تنمية الصادرات أصدرت الشريحة الاولى من شهادات المرحلة السابعة من مبادرة السداد الفوري لرد الاعباء التصديرية لعدد ٤٧٨ شركة باجمالي ٧ مليار جنيه وصافي ٦.٣ مليار جنيه.

وقال الوزير ان عدد الشركات التى زادت مديونياتها عن مستحقاتها بلغ ٢٠ شركة باجمالي مساندة ٧٠ مليون جنيه، مشيرة الى ان عدد الشركات المؤجلة لحين مراجعة مواقفها الضريبية وايضا مديونيات الكهرباء والغاز بلغ ١٥٦ شركة .

ومن جانبها قالت الدكتورة أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات ان الصندوق مستمر في اصدار الشهادات الخاصة بالشريحة الثانية من المبادرة والمقترح ان يتم الصرف في ٢٧ يونيو القادم وجاري استدعاء كافة الشركات المتقدمة في المبادرة بدون توقف.