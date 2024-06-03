خطة صحية لتأمين امتحانات الثانوية العامة واحتفالات عيد الأضحى بالإسماعيلية

قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية إنه تم وضع خطة متكاملة للتأمين الطبي خلال فترة امتحانات الثانوية العامة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

تضمنت الخطة قيام فرق إدارة المتوطنة برش وتعقيم وتطهير كافة اللجان والمدارس، والبالغ عددها 31 لجنة امتحان بالإضافة إلى عدد 37 إستراحة موزعة على الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة؛ لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين الوافدين من خارج المحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم مع مديرى الإدارات المعنية لمناقشة خطة مديرية الصحة لتأمين إمتحانات الثانوية العامة والمقرر انطلاقها يوم الأثنين 10 يونيه الجاري، وذلك وفق توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية حرصًا على صحة وسلامة الطلاب .

ووجهت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية بضرورة تواجد الفرق الطبية ومرورها على اللجان؛ لتوفير الرعاية الصحية لأبنائنا الطلاب والمعلمين المشاركين فى العملية الإمتحانية مع ضمان توفير الأدوية اللازمة وتقديم الإسعافات الأولية للطلاب باللجان الامتحانية أولا بأول أثناء أداء الامتحان وفق ما يستجد من حالات طارئة.

كما ناقشت «مصطفى» خطة التأمين الطبي بالمحافظة خلال فترة عيد الأضحى مشيرة إلى انعقاد غرفة الأزمات برئاستها طوال أيام العيد ولمدة 24 ساعة للابلاغ عن أى شكاوى أو بلاغات على مدار الساعة.

وزارة الصحة مستعدة لتأمين امتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية

كما تابعت مع مدير إدارة الطب العلاجى جاهزية المستشفيات والإنتهاء من جدول النوباتجيات والسهر للأطقم الطبية خلال أيام العيد ومراجعة خطة الطوارئ والأزمات والتأكيد على توافر جميع التجهيزات اللازمة والأدوية والمستلزمات الطبية تحسبا لأى طارئ.

وأكدت على استمرار تقديم الخدمات بمكاتب الصحة والتطعيمات بجميع الادارات الصحية خلال فترة الإجازات وتشكيل لجان للمرور على وحدات الرعاية الأولية ومنافذ صرف الألبان ومكاتب عقر الحيوان لضمان وصول الخدمة الطبية للمواطنين بدون توقف.

وزارة الصحة: انتشار فرق 100 مليون صحة لخدمة الأهالي بالمحافظات

هذا ووجهت فِرق مبادرة "100 مليون صحة" بالانتشار خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك بالحدائق والمتنزهات وأمام دور العبادة بعد صلاة العيد مباشرةً ،وذلك وفقا لجدول خطة التأمين الطبي الموضوعة لأماكن تجمعات المواطنين بالحدائق والمتنزهات ،وتقديم خدمات الكشف المبكر عن الامراض المزمنة ( الضغط و السكر والاعتلال الكلوي) وتحقيق أكبر مستهدف ممكن من خلال الفرق والعيادات الطبية المتنقلة وفرق التواصل المجتمعي.

وتابعت خطة مرور مراقبي الأغذية على المجازر والسلخانات والمجمدات ومنافذ التوزيع للتأكد من صلاحية اللحوم وسلامة نقلها واستيفائها للاشتراطات الصحية ،لضمان وصول غذاء آمن حفاظا على الصحة العامة للمواطنين ،وأكدت على أعمال صحة البيئة وناقلات الأمراض بتطهير المجازر والسلخانات والمرافق العامة وإتخاذ إجراءات النظافة العامة بالإضافة إلى أخذ عينات بصفة دورية من محطات المياة وحمامات السباحة.

وأوصت إدارة العلاج الحر بتشكيل لجنة للمرور على المستشفيات الخاصة بمحافظة الاسماعيلية والتوجية بإستقبال حالات الطوارىء وعلاجها لمدة 48 ساعة والتأكد من جاهزيتها وإنتظام سير العمل بها خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

حضر الاجتماع عدد من قيادات وزارة الصحة منهم مديري إدارات الطب العلاجى، مكتب الدعم الفنى، الرعاية الأساسية، المستشفيات، الصيدلة ،العلاج الحر، التمريض، المتوطنة، تنظيم الأسرة، صحة البيئة، الترصد، مراقبة الأغذية، مكاتب الصحة، التدريب والمدارس، القوافل العلاجية، التواصل المجتمعى، العلاقات العامة، التموين الطبيي والسيارات.