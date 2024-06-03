الإثنين 03 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مكتب نتنياهو: مسودة اقتراح صفقة تبادل الأسرى لا تحتوي بند لوقف الحرب

نتنياهو
نتنياهو

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن مسودة اقتراح صفقة تبادل الأسرى مع حماس لا تحتوي على أي بند لوقف الحرب، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

بيان عاجل من نتنياهو

وكان أكد مكتب بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال، إن ادعاء المؤسسة العسكرية بتحذيره قبل 7 أكتوبر من هجوم محتمل من غزة مناف للحقيقة، وفقا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وشدد على أن تقييمات المؤسسات الأمنية لا تشير إلى أي تحذير من نية حماس مهاجمة إسرائيل، بل تقدم تقييما معاكسا.

وتابع أنه: "لم أتلق تحذيرات من شعبة الاستخبارات العسكرية حول نية حماس لشن هجوم في 7 أكتوبر، وأن جميع التقارير الاستخباراتية كانت تؤكد أن حماس غير معنية بالتصعيد وتريد تحسين الحياة في غزة.

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