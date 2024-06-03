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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الأسواق العقارية

مي عبد الحميد تشكف سبب تأخير تسليم وحدات الإسكان.. من ضمنهم الإعلان العاشر

مي عبد الحميد
مي عبد الحميد

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الفترة المقبلة سوف تشهد الانتهاء من تسليم جميع الوحدات السكنية المطروحة ضمن الإعلانات السابقة، والتي تأخر تسليمها عن المواعيد المقررة بسبب الظروف الاقتصادية العالمية، بالتزامن مع بدء تسليم وحدات إعلان سكن لكل المصريين1.

وأضافت أن مجلس الوزراء أقر منح مهلة للمقاولين العاملين في المشروعات الجاري تنفيذها لمدة عام، وذلك بسبب التغيرات الاقتصادية، وما طرأ على أسعار مواد البناء نتيجة للتضخم العالمي، بهدف مساندتهم للانتهاء من تنفيذ المشروعات المكلفين بها.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه فيما يخص الإعلان العاشر، والذي يعد من أكبر الإعلانات التي طرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، منذ إطلاق المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" وحتى الآن، بلغ إجمالي عدد المواطنين المخصص لهم وحدات سكنية حتى الآن أكثر من 133 ألف مواطن، بينما تم رفض 87 ألف مواطن بسبب الاستعلام الائتماني والميداني وكذلك عدم استكمال الأوراق.

وأضافت أنه على الرغم من هذا العدد الكبير من العملاء المتقدمين، والذي تخطى 220 ألف مواطن، نجح الصندوق في تسليم الوحدات السكنية لجميع العملاء المتقدمين، والمقبولين في كل من الاستعلام الميداني والائتماني، وذلك باستثناء بعض الوحدات الجاري تنفيذها بمدينة العبور الجديدة، والتي تبلغ نسبتها ٨% من الوحدات السكنية المخطط طرحها.

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