محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير ببسيون

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة في السابعة من صباح اليوم ، لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير ببسيون، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطنين في حياتهم اليومية، ومراعاة مصالحهم والتأكد من توافر الخدمات المقدمة وجودتها،و الوقوف على التحديات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، بحضور الأستاذ اسلام النجار رئيس مركز ومدينة بسيون.

بدأت الجولة بتفقد الأعمال الجاريه في إحلال وتجديد شارع عمر زعفان ببسيون، حيث يتم وضع طبقة من الرمل لتسوية الطريق بعد إزالة طبقة الأسفلت القديمة والمتهالكة، فيما تساعد هذه الطبقة في تحسين تماسك الطبقات اللاحقة، وتوزيع الحمل بشكل متساوي ولضمان أن تكون القاعدة الأساسية للطريق متينة، وخالية من أي عيوب بهدف تحسين البنية التحتية، كما يتم عمل الجسات لتغطية 430 متر من ترعة السلامونية تمهيدا لأعمال الرصف بطول 430 مترًا.

وتفقد المحافظ بعد ذلك قطعة الأرض المقترحة لإقامة موقف عليها في منطقة التنظيم بجوار الحديقة للسيارات الموجودة بشارع عمر زعفان .

واختتم المحافظ الجولة بتفقد أعمال الرصف الجارية بشارع المدارس ببسيون بطول 523متر و متوسط عرض 7متر ، فتم الانتهاء من أعمال تركيب البلوعات بأحدث التقنيات لضمان تصريف فعال للمياه، كما تم الانتهاء من رفع المطابق لتتناسب مع مستوى الشارع، مما يسهل حركة السير ويقلل من مخاطر الحوادث. بالإضافة إلى إكمال تركيب الإنترلوك والذي يتميز بمتانته ومظهره الجمالي.

وأشار المحافظ، إلى أن الشارع يعد من الشوارع الحيوية المهمة بمدينة بسيون ومحور رئيسي يشهد كثافات مرورية كبيرة علي مدار اليوم ، وأعمال التطوير والرصف الجارية به ستساهم في تيسير الحركة المرورية ورفع العبء عن كاهل المواطنين .