وكيل تعليم الغربية يتابع امتحانات الدبلومات الفنية من داخل غرفة العمليات

قام اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وأحمد شلبي، مدير عام التعليم الفني، بمتابعة سير امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول، للعام الدراسي 2023 / 2024، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

واطمأن وكيل الوزارة، إلى انتظام سير الامتحانات بصورة طيبة بجميع اللجان، بالإدارات التعليمية العشر، حيث شدد على عدم التصوير داخل اللجان، وكذلك عدم اصطحاب التليفون المحمول لكلا من الطلاب والمعلمين، والتشديد على عدم دخول أي أجهزة إلكترونية تساعد على الغش، مثل الساعات او السماعات أو غيرها، والتوجيه بتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحان بصورة طيبة، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

جدير بالذكر أن الامتحانات التحريرية للدور الأول 2024 للدبلومات الفنية بكافة نوعياتها (صناعي، تجاري، فندقي، زراعي)، قد بدأت السبت الموافق 25 مايو 2024 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024، على أن تبدأ الامتحانات العملية والمعملية عقب انتهاء الامتحانات التحريرية، وفقا للجداول التي تصدر من لجان الإدارة المختصة بهذا الشأن.

وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية العملية والمعملية والتقييم النهائي، من يوم السبت، 8 يونيو 2024 وتنتهي الخميس، 27 من نفس الشهر 2024، على أن تتوقف أعمال الامتحانات خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد الدكتوررضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الدبلومات الفنية لا تقل أهمية عن امتحانات الثانوية العامة والوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بها، لذا من الضروري الإعداد الجيد لها وتوفير كافة الإجراءات والدعم لإتمام عملية سير الامتحانات بانضباط ونجاح ووجه الوزير بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة والاستعداد المبكر لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام.