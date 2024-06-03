وزير الإسكان يشدد على تسليم الوحدات السكنية للعملاء المقبولين في مواعيدها المقررة

شدد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تسليم الوحدات السكنية للمواطنين المقبولين ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، سواء على مستوى منخفضي أو متوسطي الدخل، وذلك خلال المواعيد المقررة وهو ما يعد أولوية قصوى للصندوق، مشيرا إلى ضرورة التعامل مع أي تأخير في تسليم الوحدات السكنية ببعض المدن، والذى يرجع إلى أسباب خارجة عن إرادة الصندوق، بسبب الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم في الآونة الأخيرة.

وأضاف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال استعراض موقف الإعلانات المختلفة لـ"صندوق الإسكان الاجتماعي"، أن صندوق الإسكان الاجتماعي انتهى من تسليم الوحدات السكنية المخطط تسليمها ضمن مختلف الإعلانات التي طرحها، باستثناء بعض العملاء في مدينة العبور الجديدة في الإعلان العاشر، ومدن شرق بورسعيد وبورفؤاد ضمن الإعلان الثامن، ويجري العمل على الانتهاء منها وحل مواقف العملاء المتقدمين بها خلال الفترة المقبلة، ممن لم يتم تخصيص الوحدات السكنية لهم بعد.

وأكد الوزير، على ضرورة الاستمرار في المتابعة الميدانية لعملية بناء وتشييد الوحدات السكنية لإنهاء تسليمها للمواطنين المقبولين.