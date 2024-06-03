كارلوس زاغو: أتمنى تدريب محمد صلاح

أكد أنتونيو كارلوس زاغو نجم منتخب البرازيل وفريق روما السابق ومدرب منتخب بوليفيا الحالي، أن فريقه يستعد بقوة لمنافسات كوبا أمريكا، مشددا أن منتخبي البرازيل والأرجنتين هما الأقرب لحصد اللقب.

وقال أنتونيو كارلوس زاغو في تصريحات لبرنامج رقم ١٠ مع الإعلامي كريم رمزي بالقناة الأولى: "نستعد بقوة للمشاركة في كوبا أمريكا وهو تحدي كبير لمنتخب بوليفيا ونسعى لتقديم عرض جيد في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية المقبلة".

وتابع كارلوس زاغو : "برونو سافيو كان لاعبي المفضل وكان لديه فرصة كبيرة بلعبه مع النادي الأهلي لكن لا أعرف لماذا لم يظهر بمستواه المعهود مع الأهلي ولكن أعتقد أن حالته المزاجية سبب نجاح تجربته في مصر".

وأضاف: "لعبت مع أحمد حسن في فريق بشكتاش التركي وهو قائد عظيم ودوما كان يحاول أن يجعل زملائه بالفريق على أرضية الملعب في حالة نفسية جيدة".

وأكمل كارلوس زاغو : "أحمد حسن لاعب كبير وسريع ويفكر في أكثر من تفكير بذات الوقت وهو ما يسبب مشاكل للخصم خصوصا في المراوغة.. وأرسل له تحياتي وأقول له: "واحشني يا أحمد يا حسن".

وواصل: "منتخب البرازيل والأرجنتين أبرز المنتخبات المرشحة للفوز بلقب كوبا أمريكا هذا الصيف.. منتخب البرازيل يمتلك العديد من اللاعبين المميزين أبرزهم فينيسيوس جونيور".

واختتم كارلوس زاغو حديثه قائلاً: "محمد صلاح لاعب مهاري ويضيف لأي فريق يلعب معه وهو نفس استايل أحمد حسن في أمور كثيرة وأتمنى في يوم من الأيام أدرب محمد صلاح".