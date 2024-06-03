الإثنين 03 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميدو: أتمنى عودة أحمد نادر السيد للزمالك

أحمد نادر السيد
أحمد نادر السيد

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو عن رأيه في أحمد نادر السيد، حارس باوك اليوناني، مشيرًا إلى رغبته في عودة اللاعب للزمالك مرة أخرى.

إقرأ أيضًا..

txt

مصطفى فتحى على رادار الزمالك والوسيط زيزو

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "أرى أنه من الأفضل أن يعود أحمد نادر السيد للزمالك مرة أخرى، فهو لاعب يمتلك شخصية قوية".

وتابع: "أحمد نادر السيد حارس متميز وله شخصية قوية تميزه، وأتوقع له أن النجاح مع الزمالك في حال عودته للفريق".

وأكمل: "الزمالك يمتلك مدافع قوي، يدعى أحمد رفاعي، لاعب جيد للغاية ويجب على الزمالك أن يقوم بالاهتمام به بشكل كبير صحيًا وبدنيًا".

مواد متعلقة

ميدو: متفائل بالمرحلة المقبلة للزمالك مع جوميز

رمضان فى مصر «حاجة تانية» 

الزمالك يقلب الطاولة على الجونة ويسجل الهدف الثاني

بطولات منفردة للشباب.. وعودة لكبار المخرجين والمؤلفين

«الوفد» تحاور نجوم رمضان

نادر السيد: عواد الأنسب لحراسة مرمى الزمالك أمام الأهلي

نادر السيد يكشف عن الفارق بين الأهلي والزمالك قبل قمة نهائي كأس مصر

نادر السيد: عواد الأنسب لخوض القمة.. ومصطفى شوبير حارس مبشر
الجريدة الورقية