رئيس شركة الصرف الصحى: فصل مياه الأمطار عن الصرف الحل لمشاكل المواطنين

حقق قطاع الصرف الصحى بالإسكندرية طفرة نوعية خلال السنوات الاخيرة ،حيث شهدت محافظة الإسكندرية خلال السنوات القليلة الماضية نقلة نوعية في مجال البنية التحتية، خاصة فى مجال رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي، لتتمكن المدينة من مواجهه التغيرات المناخية، ومؤخرا بدء تنفيذ المشروع المنتظر للحل الجذري لمشكله تصريف مياه الأمطار.

حيث تم تنفيذ 3 مشروعات من المرحلة الأولي لفصل شبكتى الأمطار والتى كانت تستوعب مياه الأمطار بنسبة 30% فقط، كما يتم حاليا تنفيذ 3 مشروعات أخرى من مشروع الادارة الاستراتيجية لمياه الأمطار من خلال فصل الشبكات وتوجيه مياه الأمطار إلى الدلتا لإستخدامها فى الزراعة حول هذه الطفرة .

لذا فكان لـ " الوفد " هذا الحوار مع اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى .

«فصل مياه الأمطار عن الصرف»

- كم عدد مشروعات الصرف الصحى التى تم إنشاؤها بالمحافظة ؟

شهد قطاع الصرف الصحى طفرة وتقدم فى الاداء والمشروعات وأهم هذه المشاريع هو مشروع فصل مياه الأمطار، بداءنا فى 9 مشروعات تم تنفيد 3 مشروعات الشتاء الماضى عام 2023 بمنطقة سبورتنج و الشاطبي بجوار المكتبة و منطقة لوران، وتم بالفعل حل مشكلة تجمع المياه على الكورنيش نهائى، وحاليا نقوم بتنفيذ 3 مشروعات بدأت فى بداية شتاء عام 2024، وهى مشروع فيكتور عما نويل ومشروع النقل والهندسية ومنطقة محمد نجيب، ونقوم بالعمل على قدم وساق للانتهاء منها، وساهم هذا المشروع فى استيعاب كمية الأمطار التى تساقطت بغزارة الشهور الماضية بفصل الشتاء، ولم تتسبب فى غرق المحافظة مثلما حدث فى عام 2015 التي غرقت فيه الاسكندرية، وتوقفت حركة المرور لمدة 4 ساعات، على الرغم ان هذا الشتاء شهدنا إحدى النوات استمرت 15 يوم متواصلة وبالفعل تمكنا من السيطرة على المياه ولم توجد اى شكاوى بهذه المناطق بتجمعات للمياه أو غرق بالشوارع، وذلك بسبب مشروع فصل مياه الأمطار عن الصرف الصحى ويتم على الفور سحب مياه الأمطار إلى البحر أو للدلتا الجديدة، كما انه يتم التجهيز لـ 3 مشاريع اخرى للاستعداد للشتاء القادم وهى مناطق قناة السويس وسبورتنج والصفوانى وسوق شيديا وذلك للقضاء على تجمعات مياه الأمطار نهائى، عقب الانتهاء من هذه المشاريع سوف تنتهى الشركة من حل 50% من مشاكل المواطنين من غرق الشوارع بسبب مياه الأمطار .

«2 مليار ونصف جنية لتجديد محطة فيكتور عما نويل»

- مشروع فيكتور عما نويل تسبب فى تشوية ميدان سموحة وشكاوى المواطنين ؟

جميعا نعمل لخدمة وصالح المواطنين ولكن محطة الصرف الموجودة بميدان عمانويل ليست جديدة، بل هى قديمة كانت موجودة ولم تعمل، قررنا أن نطور هذه المحطة، وتم وضع تصور فنى بعمل محطة كبيرة ليست للصرف ولكن لفصل مياه الأمطار، وتقدمنا بها إلى كلية الهندسة، حيث قام اساتذة كلية الهندسة بدراسة المشروع والموافقة وتم العمل بها على الفور، وإنشاء شبكة خارجية منفصلة عن محطة الصرف الصحى بحيث يتم صرف مياه الأمطار على الدلتا الجديدة أو البحر، وذلك لمنع تجمع مياه الأمطار حتى لا تتكرر ماساة عام 2022 وغرق منطقة سموحة بالكامل، على الرغم أن شتاء عام 2024 كانت كميات الأمطار أكثر إلا أننا نجحنا فى تخطى هذه المشكلة، وتم رصد 2 مليار ونصف جنية لمحطة فيكتور عما نويل لتحديثها لصرف مياه الأمطار.

«53 مليون جنية لصيانة شبكات الصرف الصحى»

- ماذا عن صيانة شبكة الصرف الصحى بالإسكندرية والشنايش والبلاعات وما تكلفتها؟

يتم حاليا تنفيذ خطة الصيانة والإحلال والتجديد لشبكات الصرف الصحى بالإسكندرية لهذا العام، حيث تم التصديق على صرف بتكلفة 43 مليون جنيه لهذا الهدف، تم الانتهاء من 50% من هذا المخصص وجار استكمال الباقى، بالإضافة إلى إعتماد مبلغ 10 ملايين جنيه مؤخرا لرفع كفاءة الشبكة بمنطقة أبو قير و طوسون، ليصل قيمة المبلغ المعتمد للإسكندرية هذا العام 53 مليون جنيه.

«عدم فصل مياه الأمطار هو السبب الرئيسى لغرق الشوارع»

- ماذا عن المناطق المحرومة من الخدمة بأطراف المحافظة وظهور مشاكل طفح بها؟

نسبة تغطية الخدمة بالإسكندرية لشبكة الصرف الصحى تصل إلى 92% وهى نسبة جيدة جدًا، حيث أسند مشروع الصرف فى منطقة "أبو تلات" غرب الإسكندرية إلى شركة المقاولين العرب ويشرف على تنفيذه جهاز المشروعات التابع لوزارة الإسكان بتكلفة 350 مليون جنيه، وتم الانتهاء منه والآن يجهز عمل الوصلات، أما بالنسبة لمنطقة برج العرب فهى كلها دخلت الخدمة من خلال " حياة كريمة " ومنطقة العجمى وغرب المحافظة دخلها خدمات الصرف بالكامل .

«انشاء محطة طاقة شمسية»

- محطة الصرف 9 ن كيف تم الاستفاده بها بعد اعادة افتتاحها مرة أخرى ؟

مشروع 9 ن كان مغلق بدعم انه يتسبب فى تلوث بسبب اعتراض أحدى القرى بالعامرية على إقامة المشروع بالقرب من التجمعات السكنية، بالرغم من أن هذا المشروع هام جدًا لرفع كفاءة عمل منظومة الصرف الصحى بالإسكندرية، حيث يتم إخلاء محطات الرفع من البقايا الصلبة (الحمأة) إلى الموقع المخصص لها وهو موقع (9 ن)، وذلك حتى يمكن أن تعمل محطة الرفع بكفاءة، وتراكمها داخل المحطات يؤدى إلى ضعف الأداء، ولكن بتدخل من أعضاء مجلس النواب، تم حل الأزمة وأعيد فتح المشروع منذ عام 2017 حتى الآن لم يتم رصد منه أي مخالفات، كما انه تم انشاء محطة طاقة شمسية بمحطة معالجة المعمورة بقدرة 100 كيلو/ وات، ومتوقع أن يصل إنتاجها السنوي إلي 140 ميجا وات سنويًا بمعدل خفض في الانبعاثات الكربونية يقدر بـ 140 طنًا سنويًا وخفض وقودي 70 ألف لتر سنويًا.

«محاور الاسكندرية أهم أولوياتنا»

- لماذا دائمًا هيئة الصرف الصحى أهم أولوياتها الكورنيش وتترك العشوائيات ؟

نحن دائما فى حالة رصد أي شكاوى يتم التوجه إليها مباشرة، ونحن لم نهتم بالكورنيش لأنه تمشية للأجانب أو أنه وجه المحافظة، ولكن يتم الاهتمام بالكورنيش لأنه محور رئيسى من ضمن محاور المحافظة، لدينا بالمحافظة 3 محاور هامه حيوية، وهم الكورنيش وشارع أبو قير وقناة السويس عقب سقوط الأمطار، يتم على الفور التوجه إلى الـ 3 محاور لشفط المياه لتجنب عرقلة حركة المرور واعاقة حركة المواطنين للذهاب إلى العمل ومن لدية سفر وآخر يتوجه للمستشفى وغيرها، فهى محاور هامة، أما بالنسبة للمناطق العشوائية يتم التدخل عقب رصد شكاوى المواطنين، ولكن توجد أولويات دائمًا للتوجه نظرًا للامكانيات والمعدات والعمال .