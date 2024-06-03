اثناء عملها.. طبيبة تنهي حياتها بحبة حفظ الغلال في المنوفية

أنهت طبيبة نساء وتوليد شابة حياتها خلال العمل داخل مركز خاص للتوليد بمدينة الباجور التابعة لمحافظة المنوفية، بحبة الغلة، وفشلت محاولات إنقاذ حياتها وسط حالة من الحزن بين زملائها وأسرتها.



وتلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد حسن النشال مأمور مركز الباجور، يفيد بورود بلاغ من المستشفى العام يفيد بوصول جثمان طبيبة شابة تعمل بأحد المراكز الخاصة بالمدينة متوفاة إثر حالة تسمم.



تفاصيل التحقيقات

وانتقلت قوة أمنية للتحقيق في الواقعة برئاسة المقدم أحمد كشك رئيس مباحث مركز شرطة الباجور في المنوفية، وتبين مصرع أ، م طبيبة نساء وتوليد 27 عاما، مقيمة بإحدى قرى شبين الكوم، وبسؤال أسرتها وعدد من زملائها أكدوا تأثرها بحالة نفسية سيئة ومحاولتها من قبل إنهاء حياتها.

تحرير محضر بواقعة انتحار طبيبة خلال العمل في المنوفية

وحررت القوة الأمنية محضرا بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة، وجرى وضع الجثمان في ثلاجة مستشفى الباجور تحت تصرف جهات التحقيق