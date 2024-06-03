المكس يجبر لبلبة على شرب الممنوعات

أثارت الفنانة لبلبة حالة من الجدل حول تصريحات الأخيرة خاصة بعد تصريحاتها التي أكدت خلالها إنتهائها من تصوير فيلم عصابة المكس ، على المفترض أن يعرض في موسم عيدالأضحى.

بعد 78 عامًا لبلبة تشرب السجائر في عصابة المكس



وبدأت الشركة المنتجة لـ فيلم عصابة المكس طرح بوسترات العمل لتشوق الجمهور على مشاهدته في عيد الأضحى المبارك.

وقالت لبلبة في بعض التصريحات الصحفية، أنا أنها عمرها ما شربت سجائر واتعلمتها مخصوص علشان دورها في عصابة المكس، وأنها أصريت على الظهور أمام الكاميرا وهي تشرب السجائر مما ادي الي تدهور حالتها الصحية وذهبها الي الطبيب المعالج.



والجدير بالذكر أن يشارك في الفيلم عدد كبير من ضيوف الشرف منهم: أحمد السقا، كريم فهمي، محمد ثروت، حمدي المرغني، والعمل من تأليف أمجد الشرقاوي وإخراج حسام سليمان.



وتنتظر لبلبة خلال الفترة المقبلة عرض فيلم الجواهرجي، بطولة محمد هنيدي تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري، ويشارك فيه كل من: منى زكي، أحمد السعدني، الراحل أحمد حلاوة، ريم مصطفى، تارا عماد.

وتعرض العمل لسلسلة كبيرة من الأزمات خاصة بعد وفاة أحمد حلاوة، وإلى الآن لم تعلن الشركة المنتجة موعدا نهائيا لعرضه.

وكان آخر أعمال لبلبة في الدراما مسلسل الكتيبة 101، بطولة عمرو يوسف والذي عرض في موسم رمضان 2023.

تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وشارك في العمل كل من: آسر ياسين، خالد الصاوي، وفاء عامر، فتحي عبدالوهاب وآخرون.

لبلبة

لبلبة (14 نوفمبر 1946 -)، ممثلة وفنانة استعراضية مصرية ، ولدت في مدينة القاهرة ، عملت في الفن منذ طفولتها عن طريق تقديمها لفقرات تقليد الفنانين التي اشتهرت بها في هذه الفترة، واستمرت على مدار عقود طويلة في العمل السينمائي لتقدم العديد من الأعمال المتنوعة بين الدرامي والكوميدي.

عن حياتها

هي ابنة عمة الفنانة فيروز والفنانة نيللي، بدأت لبلبة بالعمل في مجال السينما وهيَ في الخامسة من عمرها واشتهرت بتقليد المشاهير، ثم درست الباليه الكلاسيكي وعملت بالغناء ولها 268 أغنية منهم 30 أغنية للطفل. حصلت على أكثر من جائزة كأحسن ممثلة أهمهم جائزة بينالي السينما العربية من معهد العالم العربي في باريس عند دورها في فيلم «ليلة ساخنة» من إخراج عاطف الطيب سنة 1996، كما فازت بنفس الجائزة كأحسن ممثلة في مهرجان «كل أفريقيا» بكيب تاون، جنوب أفريقيا سنة 1996 عن دورها في نفس الفيلم. عملت كطفلة بطولة 6 أفلام أهمهم «حبيبتي سوسو» إخراج نيازي مصطفى والذي قام باكتشافها، «البيت السعيد» من إخراج حسين صدقي، «أربع بنات وضابط» من إخراج أنور وجدي. استمرت مسيرتها الفنية حتى الآن وقامت ببطولة 85 فيلم أهمها «ليلة ساخنة» إخراج عاطف الطيب، «جنة الشياطين» إخراج أسامة فوزي، «عصابة حمادة وتوتو» و«في الصيف لازم نحب» إخراج محمد عبد العزيز، «برج العذراء» إخراج محمود ذو الفقار، «احترس من الخط» و«معالي الوزير» إخراج سمير سيف، «إسكندرية - نيويورك» و «الآخر» لـ يوسف شاهين، «حسن ومرقص» إخراج رامي إمام، وثلاثة أعمال في الدراما التليفزيونية «صاحب السعادة» و«مأمون وشركاه» إخراج رامي إمام، «الشارع اللي ورانا» إخراج مجدي الهواري.

اشتركت لبلبة كعضو لجنة تحكيم في 6 مهرجانات دولية في باريس وفالنسيا ودبي وبيروت والمغرب والسويد. وأيضًا كانت في 16 مهرجان عربي كعضو لجنة تحكيم.

حياتها الشخصية

تزوجت مرة واحدة من الفنان حسن يوسف، ولكنهم انفصلا في عام 1972، ولم ترتبط لبلبة مرة أخرى.