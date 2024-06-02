27 يوليو أولى جلسات محاكمة سائق حاول التحرش بفنانة شهيرة

حددت نيابة الشيخ زايد 27 يوليو أولى جلسات محاكمة سائق بإحدى شركات النقل الذكى متهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد أعلى محور الضبعة بعد إحالته الى محكمة الجنح.

وكشف أمر إحالة السائق الى محكمة الجنح تهمة ارتكاب فعل فاضح "التبول في طريق عام"، وتوجه المتهم صباح اليوم رفقة دفاعه المستشار علي فايز إلى سراى النيابة لإعلانه بقرار إحالته للمحاكمة وتكليفه بحضور جلسات محاكمته.

وروي السائق المتهم في حديث لأول مرة عقب إخلاء سبيله تفاصيل الحادث وتعرضه للظلم -حسب تعبيره- من الفنانة وعدم تعرضه لها بأى أذى.

و نشرت هلا السعيد، فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، قالت فيه: "أنا واقفة على محور الضبعة، سواق أوبر فجأة وقف وفجأة قالي العربية سخنت ببص ورا لقيته فك حزام البنطلون وقالي متخافيش أصل عندي السكر ولازم أدخل الحمام، نزلت وسيبت حاجتي في العربية، ووقفت في الشارع وبعت لايف لوكيشن لصحابي، الحمد لله إني قريبة من البيت وإننا في النهار".

كما علقت هلا السعيد على الفيديو، قائلة: "الحمد لله عدت على خير.. أنا قلت بعد اللي حصل، وفيه تسجيل في العربية، بس واضح إن مفيش فايدة في أوبر، الشركة نفسها لازم تتحاسب".

تأجيل محاكمة ربة منزل قتلت زوجها بمساعدة شقيقه لوجود علاقة غير شرعية بينهما





ومن جهة اخرى اجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأحد، محاكمة عامل وربة منزل لاتهامهما بإنهاء حياة شقيق الأول بسبب نشوب علاقة عاطفية بينه وبين زوجته أنهى على إثرها المتهم حياة شقيقه بالصف لجلسة 9 يوليو المقبل.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حسين فاضل وعضوية المستشارين عبد الرحيم علي ومحمد حسين خطاب أمانة السر وائل السيد ومحمد هلال.

وجاء في أمر إحالة في القضية رقم 1771لسنة 2024 جنايات الصف المقيدة برقم 1445 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة أن المتهم أحمد،ص وبشاير،ع في يوم 8 فبراير 2024 قتلا المجني عليه: كامل صلاح راشد حسن شقيق الأول وزوج الثانية عمدا مع سبق الإصرار بأن بينا النية وعقدا العزم المصمم على قتله بسبب علاقة أثمة نشأت بين المتهمين.