رئيس الصرف الصحى بالإسكندرية: مشاريع جديدة وفصلنا مياه الأمطار عن الصرف

لحل مشاكل غرق الشوارع

قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بمحافظة الإسكندرية، إن قطاع الصرف الصحى شهد طفرة وتقدم فى الاداء والمشروعات وأهم هذه المشاريع هو مشروع فصل مياه الأمطار، حيث بداءنا فى 9 مشروعات تم تنفيد 3 مشروعات الشتاء الماضى عام 2023 بمنطقة سبورتنج و الشاطبي بجوار المكتبة و منطقة لوران، وتم بالفعل حل مشكلة تجمع المياه على الكورنيش نهائيًا .

وأضاف خلال تصريحات خاصة للوفد، نقوم حاليا بتنفيذ 3 مشروعات بدأت فى شتاء عام 2024، وهى مشروع فيكتور عما نويل ومشروع النقل والهندسية ومنطقة محمد نجيب، ونقوم بالعمل على قدم وساق للانتهاء منها، وساهم هذا المشروع فى استيعاب كمية الأمطار التى تساقطت بغزارة الشهور الماضية بفصل الشتاء، ولم تتسبب فى غرق المحافظة مثلما حدث فى عام 2015 التي غرقت فيه الاسكندرية، وتوقفت حركة المرور لمدة 4 ساعات، على الرغم ان هذا الشتاء شهدنا إحدى النوات استمرت 15 يوم متواصلة وبالفعل تمكنا من السيطرة على المياه ولم توجد اى شكاوى بهذه المناطق بتجمعات للمياه أو غرق بالشوارع، وذلك بسبب مشروع فصل مياه الأمطار عن الصرف الصحى ويتم على الفور سحب مياه الأمطار إلى البحر أو للدلتا الجديدة.

وأوضح «نافع» أنه يتم التجهيز لـ 3 مشاريع اخرى للاستعداد للشتاء القادم وهى مناطق قناة السويس وسبورتنج والصفوانى وسوق شيديا وذلك للقضاء على تجمعات مياه الأمطار نهائى، عقب الانتهاء من هذه المشاريع سوف تنتهى الشركة من حل 50% من مشاكل المواطنين من غرق الشوارع بسبب مياه الأمطار .