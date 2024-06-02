كواليس أزمة قمر الدولة وعمر في مباراة حرس الحدود وسبورتنج بدورة الترقي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام، أبلغ نادر قمر الدولة منذ أيام، بتولي إدارة مباراة حرس الحدود وسبورتنج، تحكيميًا في دورة الترقي.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "نادر قمر الدولة اتبلغ من فاروق بإدارة المباراة، ولكن في نفس الوضع لم يتم وضعه على السيستم، بعد تغييره من جانب فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، لتواجد أمين عمر بسبب وجوده في مباريات تصفيات كأس العالم".

وأضاف أمير هشام: "رغم عدم وجود قمر الدولة على السيستم توجه إلى الملعب من أجل صنع موقف، خاصةً أنه قد يكون آخر موسم له في التحكيم بسبب عامل السن، ولكنه قد يراه ضغط من أجل البقاء موسم آخر".

واستنكر هشام موقف محمد فاروق نائب لجنة الحكام، بإبلاغ الحكام بإدارة المباريات رغم وجود سيستم للحكام، وهو ما جعل الأمر يسبب أزمة واستياء بينهما خاصةً أنه يصنع حالة من الارتباك.