قشر البرتقال منقذ للقلب

أظهرت دراسة جديدة، أجرتها جامعة فلوريدا، أن قشور البرتقال قد تحمل مفتاحا لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

وجدت الدراسة أن بعض بكتيريا الأمعاء تساهم في تطور أمراض القلب والأوعية الدموية. فعندما تتغذى على بعض العناصر الغذائية أثناء عملية الهضم، تنتج بكتيريا الأمعاء ثلاثي ميثيل-أمين ن-أكسيد (TMAO)، حيث تساعد مستوياته في التنبؤ بأمراض القلب والأوعية الدموية في المستقبل، وفقا للباحثين في كليفلاند كلينك.

ودرست يو وانغ، وفريقها إمكانات مستخلصات قشر البرتقال (الغنية بالمواد الكيميائية النباتية المفيدة) ودورها في تقليل إنتاج TMAO وثلاثي ميثيل-أمين (TMA).

واختبر فريق البحث نوعين من المستخلصات: الجزء القطبي واللاقطبي.

وأظهرت النتائج أن مستخلص قشر البرتقال غير القطبي يمنع بشكل فعال إنتاج المواد الكيميائية الضارة. وحدد الباحثون أيضا مركبا يسمى "فيرولويلبوتريسين" في مستخلص الجزء القطبي من قشر البرتقال، والذي يثبط أيضا بشكل كبير الإنزيم المسؤول عن إنتاج TMA.

وقالت وانغ: "هذه نتيجة جديدة تسلط الضوء على الإمكانات الصحية غير المعترف بها سابقا للفيرولويلبوتريسين في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. تشير هذه النتائج إلى أن قشور البرتقال، التي غالبا ما يتم التخلص منها كنفايات في صناعة الحمضيات، يمكن إعادة توظيفها في مكونات قيمة لتعزيز الصحة، مثل المكملات الغذائية أو المكونات الغذائية".

وتابعت: "إن بحثنا يمهد الطريق لتطوير الأطعمة الوظيفية المخصبة بهذه المركبات النشطة بيولوجيا، وتوفير استراتيجيات علاجية جديدة لصحة القلب".

ويحتوي البرتقال على فوائد عديده ونعرضها لكم في السطور التالية.

- تقوية الجهاز المناعي، لاحتوائه على نسب عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تعمل على إزالة الشوائب من الجسم.

- وقاية الجسم من الإصابة بالبرد والإنفلونزا. - يزيد الشعور بالشبع، ومن خلاله يمكن خسارة الوزن بشكل جيد، وهذا بالنسبة لمن يعاني من السمنة ويرغب في خسارة الوزن.



قالت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية التغذية العلاجية، إن تناول البرتقال مفيد للغاية، سواء في الليل قبل النوم أو في النهار، مؤكدة أن تناوله قبل النوم كوجبة أساسية للعشاء، يعد أمرًا مفيدًا، نظرًا لاحتواء البرتقال على العديد من العناصر الغذائية المفيدة.

وأوضحت الدمرداش، أن البرتقال من الفواكه الغنية بفيتامين سي، والألياف الغذائية، والحديد والأحماض المفيدة التي يحتاجها الجسم