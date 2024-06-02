أبو قير للأسمدة يُحرج الاتحاد السكندري ويخرجه من بطولة كأس مصر مبكراً

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبو قير للأسمدة إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر بعدما تخطى عقبة الاتحاد السكندري بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على إستاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ32 من عمر البطولة.

وكان الشوط الأول والثاني انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف وكذلك الأشواط الإضافية.



وشهدت المباراة إدارة تحكيمية نسائية للحكم شاهندا المغربي وعاونها كل من خالد حسين مساعدا أول، يارا عاطف مساعدا ثانيي، ومحمد إبراهيم الدسوقي حكما رابعا.

وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: هشام صلاح- سيف تقا- أبوسليمة- كريم الديب.

خط الوسط: عمر الوحش- عبدالغني محمد- خالد الغندور- مورو ساليفو.

خط الهجوم: بواتينج- سطوحي.