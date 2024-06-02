الأحد 02 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أبو قير للأسمدة يُحرج الاتحاد السكندري ويخرجه من بطولة كأس مصر مبكراً

بوابة الوفد الإلكترونية

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبو قير للأسمدة إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر بعدما تخطى عقبة الاتحاد السكندري بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على إستاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ32 من عمر البطولة. 

وكان الشوط الأول والثاني انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف وكذلك الأشواط الإضافية. 
 

وشهدت المباراة إدارة تحكيمية نسائية للحكم شاهندا المغربي وعاونها كل من  خالد حسين مساعدا أول، يارا عاطف مساعدا ثانيي، ومحمد إبراهيم الدسوقي حكما رابعا.

وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: هشام صلاح- سيف تقا- أبوسليمة- كريم الديب.

خط الوسط: عمر الوحش- عبدالغني محمد- خالد الغندور- مورو ساليفو.

خط الهجوم: بواتينج- سطوحي.

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