محمد هنيدي يفضح الذكاء الاصطناعي

حرص الفنان محمد هنيدي أن يكشف لمتابعيه وجمهوره الغفير تفاصيل حقيقة الفيديو المتداول له على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر وهو يدعو فيه الجمهور لسرعة المشاركة في أحد مواقع المراهنات لتحقيق مكاسب كبيرة .



وأوضح ان الفيديو مفبرك لا يمت للحقيقة بصلة، وحذر من استغلال صور المشاهير عن طريق تقنيات الذكاء الاصطناعي لاكثار من عمليات النصب والاحتيال.

وعلق هنيدي ليوضح لمتابعيه ان حقيقة الفيديو مبفركه، قائلًا: "إن الفيديو غير صحيح، وأنتج باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف النصب على الجمهور".



وتابع: "أصبحنا في زمن جديد بعد انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكل الفيديوهات المنتشرة في المنصة، غير صحيحة".

من ناحية أخرى، يستعد هنيدي لتصوير فيلم الإسترليني"، إخراج حسين المنباوي، حيث سيقدم لأول مرة مشاهد أكشن إلى جانب الكوميديا، ومن المقرر أن يصور جزءاً كبيراً منه في المملكة العربية السعودية.

يُذكر أن آخر أعمال هنيدي كان فيلم "مرعي البريمو"، وشاركه في البطولة: غادة عادل، علاء مرسي، محمد محمود، مصطفى أبوسريع، أحمد بدير، نانسي صلاح، وغيرهم، ودارت أحداثه في إطار كوميدي حول (مرعي البريمو) الذي يعمل في تجارة البطيخ، ويواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة خلال عمله

محمد هنيدي

هنيدي ممثل كوميدي مصري ولد في 1 فبراير 1965 في مدينة طنطا في مصر. بدأ هنيدي حياته المهنية كمحاسب ولكنه قرر الانتقال إلى الفن و حصل على بكالوريوس من معهد السينما في العام 1991. بدأ عمله في أدوار صغيرة في السينما والمسرح، ثم اشتهر بأفلام كوميدية مثل إسماعيلية رايح جاي، صعيدي في الجامعة الأمريكية، بخيت وعديلة، همام في أمستردام، وش إجرام وغيرها. تزوج هنيدي من زوجته الأولى السورية في عام 1999 عبير السري مضيف الأسعد، ابنة رجل أعمالٍ مصري يحمل الجنسية السورية أيضًا ، وأنجبا ابنتين وابن وهم فاطمة وفريدة وأحمد. وعلى الرغم من شهرته الكبيرة كفنان كوميدي، إلا أن هنيدي يحرص على الحفاظ على حياته الخاصة بعيدًا عن الإعلام والجمهور. ونادرًا ما يتحدث عن حياته الشخصية في المقابلات الصحفية أو البرامج التلفزيونية. وقد أعلن عن حصوله على الجنسية السعودية في 25 يناير 2024.

