عصير التفاح يحمي الدماغ من مرض الزهايمر

تمكن باحثون من رؤية أكثر من مرة أن عصير التفاح له تأثير دواء لمرض الزهايمر.

على وجه الخصوص، خلص علماء من جامعة ماساتشوستس إلى أن كأسين من عصير التفاح يوميا يقللان بشكل كبير من احتمال الإصابة بمرض الزهايمر، وهو أحد أكثر أشكال الخرف المكتسب شيوعا. تجلى تأثير العصير في الاختبارات على الفئران.

رأى العلماء أن تلك الحيوانات التي تم سقيها بعصير التفاح كانت أقل عرضة للإصابة بأعراض المرض مقارنة بالمجموعة الضابطة التي لم تتلق العصير بالإضافة إلى ذلك، زادت الفئران من ذكائها - وقد أشارت نتائج الاختبار إلى ذلك.





علق مؤلفو الدراسة على تأثير حماية عصير التفاح على مرض الزهايمر: "تمنع المواد الموجودة في التفاح إنتاج بروتين بيتا أميلويد، الذي يترسب في الأنسجة العصبية ويسبب مرضا خطيرا".

تم الإبلاغ عن تحقيق علمي آخر أكد فوائد عصير التفاح للدماغ من قبل المجلة الأمريكية لمرض الزهايمر والخرف الآخر وذكر الخبراء الذين أجروا هذه الدراسة أن استخدام هذا العصير يطبيع المزاج لدى المرضى الذين يعانون من مرض الزهايمر.



وقال باحثو المشروع: "شهد المرضى الذين شربوا كأسين من عصير التفاح يوميا لمدة شهر تحسنا بنسبة 27 في المائة في الأعراض السلوكية والذهانية للخرف، وخاصة في مناطق الدماغ المرتبطة بالقلق والقلق والهذيان".

داء الزهايمر

داء الزهايمر اضطراب في الدماغ يتفاقم بمرور الوقت. ويتسم بحدوث تغيرات في الدماغ تؤدي إلى ترسبات لبعض البروتينات. يسبب داء الزهايمر تقلصًا في الدماغ وموت خلاياه في النهاية.

وداء الزهايمر هو السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالخَرَف؛ وهو تدهور تدريجي في الذاكرة والقدرة على التفكير والمهارات السلوكية والاجتماعية ويمكن أن تؤثر هذه التغيرات في قدرة الشخص على أداء وظائفه.

يعيش في الولايات المتحدة نحو 6.5 ملايين مصاب بداء الزهايمر في سن 65 فأكبر ومنهم أكثر من 70% في سن 75 عامًا فأكبر.

ويُقدر المصابون بداء الزهايمر بنسبة تتراوح بين 60% و70% من بين 55 مليون شخص تقريبًا من المصابين بالخَرَف في جميع أنحاء العالم.

تشمل المؤشرات المبكرة للمرض نسيان الأحداث أو المحادثات الأخيرة. وبمرور الوقت، يتطور ليسبب مشكلات خطيرة في الذاكرة وفقدان القدرة على أداء المهام اليومية.

قد تحسِّن الأدوية أعراض المرض مؤقتًا أو تبطئ تقدمه كما يمكن أن تساعد البرامج والخدمات على دعم الأشخاص المصابين بالمرض ومقدّمي الرعاية إليهم.