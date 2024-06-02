الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

السفير المصري ببغداد يؤكد دعم مصر للعراق في سد احتياجاته من المياه

السفير المصري في
السفير المصري في بغداد مع وزير الموارد المائية العراقي

التقى السفير المصري في بغداد "أحمد سمير" مع "عون ذياب عبد الله" وزير الموارد المائية العراقي. 

وقد أعرب وزير الموارد المائية العراقي عن التقدير لعلاقات التعاون القائمة مع مصر، مؤكداً حرص بلاده على دفع علاقات التعاون قدماً والاستفادة من الخبرات المصرية الرائدة لتطوير قطاع الموارد المائية الحيوي، وترشيد استخدام المياه، وتطبيق نظم الري الحديثة.

ومن جانبه، أكد السفير المصري على استعداد وترحيب مصر لدفع التعاون الثنائي في قطاع الموارد المائية، ونقل كافة الخبرات المصرية لدعم العراق الشقيق في سد احتياجاته بهذا القطاع الحيوي.

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