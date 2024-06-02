نوع مشروبات شهير نتناوله يوميًا يدمر الأعصاب.. طبيب قلب وباطنة يحذر

صرح طببب أمراض قلب وباطنية، بأن مشروبات الطاقة تؤثر سلباً على القلب والجهاز العصبي، وتسهم في تآكل الجسم بشكل عام. جاء ذلك خلال مقابلة أجراها مع RT حيث تناول مخاطر هذه المشروبات على الصحة.

مشروبات الطاقة وتأثيراتها السلبية على الصحة

أكد كوندراخين أن مشروبات الطاقة تُعد منبهات قوية نظراً لاحتوائها على نسبة عالية من الكافيين وكميات كبيرة من الكربوهيدرات والفيتامينات، مما يمنح شعوراً بالتنبيه القوي. وأضاف أن التحفيز المستمر للجسم عبر هذه المشروبات يؤدي إلى عواقب سلبية تؤثر بشكل خاص على القلب والجهاز العصبي.

ارتفاع ضغط الدم والمخاطر القلبية

أوضح كوندراخين أن تناول مشروبات الطاقة يتسبب في ارتفاع مستوى ضغط الدم، مما يزيد من احتمالات الإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية. وأشار إلى أن الاستهلاك المفرط لهذه المشروبات يؤدي إلى اضطرابات نفسية، موضحاً أن عدم الحصول على فترات راحة كافية وتناول المنشطات باستمرار يجعل من الصعب التحكم في الحالة النفسية بسبب الضغط الكبير على الجهاز العصبي.

الكافيين وتأثيره على الجسم

سلط كوندراخين الضوء على نسبة الكافيين العالية في مشروبات الطاقة، مشيراً إلى أن عبوة واحدة قد تحتوي على نحو 150 ملغم من الكافيين. وإذا تناول الشخص ثلاث إلى أربع علب يومياً، فإنه بذلك يحصل على كمية تتراوح بين 450 و600 ملغم من الكافيين الصافي، ما يؤدي إلى إرهاق الجسم بشكل كبير. وأضاف أنه إذا لم يدرك الناس خطورة هذه المشروبات على صحتهم، فإنه يجب وضع تشريعات تحد من استهلاكها.

الدعوة لتشريعات تنظيمية

نوه كوندراخين إلى أهمية وضع تشريعات تنظم استهلاك مشروبات الطاقة للحد من أضرارها الصحية. وأكد أن التوعية بأضرار هذه المشروبات يجب أن تكون جزءاً من الجهود الرامية إلى حماية الصحة العامة.

بشكل عام، تشكل مشروبات الطاقة خطراً كبيراً على الصحة نظراً لتأثيراتها السلبية على القلب والجهاز العصبي. وبالرغم من أنها توفر شعوراً مؤقتاً بالتنبيه، فإن الأضرار الصحية التي تسببها تفوق بكثير الفوائد المزعومة. ومن هنا تبرز أهمية توعية الجمهور بمخاطرها، وسن التشريعات اللازمة للحد من استهلاكها، حفاظاً على صحة الأفراد والمجتمع.