متحدث الوزراء يزف بشرى سارة بشأن تعيينات المعلمين

زفّ المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بشرى سارة بشأن تعيينات المعلمين لسد العجز في المدارس.

وكشف المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، عن تفاصيل لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن إجراءات سد العجز في أعداد المُعلمين على مستوى الجمهورية.

وقال المستشار محمد الحمصاني: "نعمل على سد العجز في المعلمين من خلال تعيين 30 ألف معلم سنويا لمدة 5 سنوات".

وأضاف: " وزير التربية والتعليم عرض الإجراءات والآليات التي اتخذتها الوزارة لسد العجز في أعداد المعلمين، وذلك في ضوء المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويا، ولمدة 5 سنوات".

وأوضح أن الدفعة الأولى من المسابقة شملت تسكين عدد 15902 معلم في الإدارات الأكثر عجزاً وذلك في أكتوبر 2023.