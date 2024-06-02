نقص السكر في الدم.. أسبابه وأعراضه وعلاجه

يعرف نقص السكر في الدم بانخفاض مستوى السكر في الدم إلى ما دون النطاق الصحي بالنسبة للشخص، وهو يُشار إليه أيضًا بانخفاض نسبة الجلوكوز في الدم. يُعتبر هذا الأمر شائعًا بشكل خاص لدى مرضى السكري، وخاصة مرضى السكري من النوع الأول.

أهمية العلاج الفوري لنقص السكر في الدم



وفقًا لموقع Cleveland Clinic، يتطلب نقص السكر في الدم علاجًا فوريًا من خلال تناول أو شرب السكر أو تناول الكربوهيدرات. يمكن أن يكون نقص السكر في الدم الشديد مهددًا للحياة، مما يستدعي التدخل السريع لمنع حدوث مضاعفات خطيرة.

الأعراض الشائعة لنقص السكر في الدم



يصاحب انخفاض سكر الدم مجموعة من الأعراض التي تشمل:

- الارتعاش

- تسارع ضربات القلب

- الجوع الشديد

- التعرق

- الدوخة

يمكن أن تتطور الأعراض بسرعة وتختلف من شخص لآخر، وقد تصل إلى درجة تهديد الحياة إذا انخفض مستوى السكر بشكل كبير. من بين الأعراض الأكثر شدة لنقص السكر في الدم:

- عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها

- كلام غير واضح

- صعوبة في التنسيق الحركي

- فقدان الوعي

في الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي نقص السكر في الدم غير المعالج إلى الغيبوبة أو الوفاة، مما يجعل العلاج الطبي الفوري ضروريًا.

علاج نقص السكر في الدم



يُعالج نقص السكر في الدم الخفيف إلى المتوسط عن طريق تناول أو شرب الكربوهيدرات سريعة المفعول. توصي الجمعية الأمريكية لمرض السكري باتباع "قاعدة 15-15" لعلاج نوبة نقص السكر في الدم. تتضمن هذه القاعدة:

1. تناول أو شرب 15 جرامًا من الكربوهيدرات سريعة المفعول.



2. بعد 15 دقيقة، فحص نسبة السكر في الدم.



3. إذا ظل مستوى السكر أقل من 70 ملجم/ديسيلتر، تناول 15 جرامًا أخرى من الكربوهيدرات سريعة المفعول.



4. تكرار الخطوات حتى يصل مستوى السكر في الدم إلى 70 ملجم/ديسيلتر على الأقل.

أمثلة على الأطعمة المستخدمة في العلاج



بعض الأطعمة التي تحتوي على حوالي 15 جرامًا من الكربوهيدرات سريعة المفعول تشمل:

- حبة فاكهة صغيرة، مثل نصف موزة.

- نصف كوب من العصير أو الصودا العادية (غير دايت).

- ملعقة كبيرة من السكر أو العسل أو الشراب.

في حالة ظهور أعراض نقص السكر في الدم وعدم القدرة على فحص نسبة السكر، يُنصح باستخدام قاعدة 15-15 حتى تشعر بالتحسن. قد يحتاج الأطفال إلى كمية أقل من الكربوهيدرات لعلاج نقص السكر في الدم، ومن المهم مراجعة الطبيب لتحديد الجرعة المناسبة لهم.

التوعية والوقاية



من الضروري لمرضى السكري مراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام واتباع خطط العلاج التي يوصي بها الأطباء. يمكن أن تشمل هذه الخطط تنظيم تناول الأطعمة والوجبات، وممارسة الرياضة بشكل منتظم، وتناول الأدوية وفقًا للتوجيهات الطبية.

التعامل مع الحالات الطارئة



في حالة تعرض الشخص لنوبة شديدة من نقص السكر في الدم، يجب الاتصال بالطوارئ الطبية فورًا. يمكن لأفراد الأسرة أو المحيطين بالمريض تقديم مساعدة أولية من خلال إعطائه الكربوهيدرات سريعة المفعول حتى يصل الدعم الطبي.

