العاهل الأردني يهنئ أمير الكويت بمناسبة تعيين صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد

بعث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني برقية تهنئة إلى أمير دولة الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة تعيينه صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد .

وأكد العاهل الأردني وفقا لبيان الديوان الملكي اليوم الأحد اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على تعميقها وتوسيع فرص التعاون في المجالات كافة، تحقيقا لمصالح البلدين، وتعزيزا لمسيرة العمل العربي المشترك، وخدمة لقضايا الأمتين العربية والإسلامية .

كما هنأ الملك عبدالله الثاني في برقية مماثلة صباح خالد الحمد المبارك الصباح، بمناسبة تعيينه وليا للعهد في دولة الكويت، متمنيا له التوفيق في خدمة الكويت وشعبها الشقيق، في ظل القيادة الحكيمة لمشعل الصباح .