مران قوي لحراس الزمالك

خاض حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ولعب في تدريبات الحراس كل من محمد صبحي، ومحمود الشناوي، وعمر عبد العزيز.

وخاض الثلاثي مجموعة من التدريبات التأهيلية والبدنية، بالإضافة إلى فقرة فنية تم خلالها التركيز على بعض الجوانب الخاصة تحت قيادة لويس فيستني مدرب الحراس.



وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، استعداداً للقاء سيراميكا كليوباترا المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وكان الجهاز الفني منح اللاعبين راحة خمسة أيام بعد الفوز على الاتحاد السكندري في المباراة الأخيرة في ظل توقف الدوري بسبب التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.



ويغيب اللاعبون الدوليون عن تدريبات الفريق وهم، محمد عواد وأحمد فتوح وناصر ماهر وأحمد مصطفى "زيزو" للتواجد مع المنتخب الأول، وحسام عبدالمجيد وزياد كمال ومحمد شحاتة للتواجد مع المنتخب الأولمبي، وسيف الجزيري وحمزة المثلوثي للتواجد مع منتخب تونس والبنيني سامسون أكينيولا للتواجد مع منتخب بلاده، وترافيس موتيابا المتواجد مع منتخب أوغندا، والفلسطيني ياسر حمد المتواجد مع منتخب بلاده.



ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

