2 يوليو.. محاكمة ربة منزل لاتهامها بقتل فتاة وطفل بعد إشعال النيران بقليوب

تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الدائرة الخامسة، محاكمة ربة منزل لاتهامها بقتل فتاة وطفل بعد إشعال النار بمنزلهما من خلال إلقاء بنزين في المنزل الموجودين به بدائرة قسم شرطة قليوب، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر يوليو المقبل، لاتخاذ إجراءات رد الدائرة.

2يوليو ..محاكمة ربة منزل لاتهامها بقتل فتاة وطفل بعد اشعال النيران بقليوب



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5682 لسنة 2023 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 2587 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمة "شيماء ج ع"، 40 سنة، ربة منزل، مقيمة دائرة قسم شرطة قليوب، لأنها في 12 / 6 / 2023، بدائرة قسم شرطة قليوب، حال كون المجني عليه مدحت محمد حسن طفل لم يجاوز الـ18 عام ميلادي كامل، قتلت عمدًا المجني عليهما نسمة كمال حلمي، مدحت محمد حسن عبارة محمد مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمة بيتت النية وعقدت العزم المصمم على ذلك إثر خلافات سابقة مع المجني عليها الأولى، فأعدت المتهمة أدوات معجلة للاشتعال وتوجهت إلى مدخل العقار سكنهما، وسكبت المواد المعجلة للاشتعال وأشعلت النيران، وما أن شاهدت المجني عليهما خرجا من المسكن دون أن يمسسهما سوءًا فألقت المزيد من المواد المعجلة للاشتعال صوب النيران ليستعر لهيبها ودفعت المجني عليهما صوب النيران قاصدة من ذلك إزهاق روحهما فسقطا داخل النيران، وأحدثت بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمة وضعت النار عمدًا في المسكن المملوك لمحمد سيد محمد بأن سكبت موادًا معجلة للاشتعال، وأشعلت النيران بباب المسكن فامتدت النيران إلى محتوياته فأحرقتها ونشأ عن ذلك موت كل من نسمة كمال حلمي، ومدحت محمد حسن



الاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب في انقلاب سيارة نقل محملة بالأخشاب أعلى كوبري قها

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب بعد تعرض سائق علي الطريق الزراعي السريع، بسبب انقلاب سيارة نقل محملة بالأخشاب أعلى كوبري قها ،بمحافظة القليوبية، مما أسفر عن إصابة سائقها، وحدوث حالة من التكدس المروري بطريق الإسكندرية الزراعي اتجاه القاهرة، وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث لإزالة آثاره، وإعادة حركة السير لطبيعتها.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن القليوبية بلاغا، يفيد بانقلاب سيارة أعلى كوبري قها، وانتقل رجال إدارة المرور إلى مكان البلاغ، وتبين أن سيارة نقل تعرضت للانقلاب، مما أسفر عن إصابة سائقها.

وتسبب الحادث في تكدس مروري بالطريق اتجاه القاهرة، وجاري رفع السيارة، وإزالة آثار الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.