بنك اليابان يضخ أكثر من 62 مليار دولار لمواجهة تراجع الين

أظهرت أرقام وزارة المالية في اليابان ضخ أكثر من نحو 62 مليار دولار في سوق الصرف الشهر الماضي وذلك لدعم الين.

البنك المركزي الياباني

وأكدت الوزارة يوم الجمعة شكوك التجار والمحللين بدخول طوكيو سوق الصرف في مناسبتين الشهر الماضي، وذلك بعد وصول الين إلى أدنى مستوى له أمام الدولار في 34 عاما.

ويؤكد تدخل البنك المركزي فى اليابان تصميمه لإيقاف نزيف الين أمام الدولار وذلك مع اقترابه من حاجز 160 ينا أمام العملة الأميركية.

الأسهم فى اليابان تصعد.. و"نيكاي" يقفز أكثر من 1%

الأسهم فى اليابان

أغلق المؤشر نيكاي الياباني فى اليابان على ارتفاع بأكثر من 1% اليوم الجمعة متعافيا من نزوله لأدنى مستوى إغلاق في شهر في الجلسة السابقة، وذلك مع هبوط العوائد على السندات الأميركية بعدما أشارت مجموعة من البيانات إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) لديه مجال لخفض الفائدة هذا العام.

وارتفع المؤشر نيكاي فى اليابان بنسية 1.14% إلى 38487.9 نقطة بعد خسائر استمرت لثلاثة أيام. وانخفض المؤشر 0.4% خلال الأسبوع لكنه ربح 0.2% على أساس شهري.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى اليابان بنسبة 1.7% إلى 2772.39 نقطة، كما ربح 1.09% خلال الأسبوع ونحو 1.07% في الشهر.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية الليلة الماضية بعدما أظهرت بيانات أن أكبر اقتصاد في العالم نما بوتيرة أقل من التقديرات السابقة في الربع الأول، وذلك بعد تعديل إنفاق المستهلكين بالخفض.

وصعد العائد على السندات فى اليابان لأجل 10 سنوات إلى 1.07% لكنه تراجع عن ذروة بلغها أمس الخميس كانت هي الأعلى في نحو 13 عاما عند 1.1%.

ويترقب المستثمرون حاليا صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في وقت لاحق من اليوم الجمعة بحثا عن مزيد من الإشارات.

وربح سهم فاست ريتيلنج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 1.59%.

وبلغت مكاسب سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في مجال التكنولوجيا نحو 3.24%.

وصعدت جميع المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33، مع ارتفاع مؤشر قطاع السمسرة بنحو 4.25%، في أفضل أداء بين جميع القطاعات.

وخسر سهم طوكيو إلكترون 2.52% في أسوأ أداء بالنسبة المئوية على المؤشر نيكاي. وهبطت شركة فانوك لصناعة الروبوتات 0.97%.

ومن بين 225 شركة مدرجة على المؤشر نيكاي، ارتفع 206 أسهم وانخفض 19 سهما.