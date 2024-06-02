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الأحد 02/يونيو/2024 - 07:35 م 6/2/2024 7:35:39 PM

منذ ساعات احتفلت الكنيسة المصرية بذكرى رحلة العائلة المقدسة ودخولها مصر هرباً من بطش ملك بيت المقدس الظالم.

هنا كانت الرحلة نحو السكينة للسيدة مريم العذراء وطفلها السيد المسيح، فما هى تلك الرحلة، ولماذا لم تستفد مصر حتى اليوم من هذا الكنز السياحى رغم وجود مشروع طموح مع الفاتيكان مسار العائلة المقدسة فى مصر يمثل الرحلة التى قامت بها العائلة المقدسة عقب ميلاد السيد المسيح، وفقاً للتقاليد المسيحية، هربت العائلة المقدسة إلى مصر هرباً من الملك هيرودس الكبير الذى كان يسعى إلى قتل الطفل عيسى، ويعتقد أن العائلة المقدسة قامت برحلة تمتد لنحو 130 ميلاً بين بلدة بيت لحم وحدود مصر الحالية.

فى مصر، توجد العديد من المواقع التى توقفت بها العائلة المقدسة أثناء رحلتها،منها دير سانت كاترين وكنيسة العذراء مريم (المعروفة أيضاً باسم الكنيسة المعلقة) فى مصر القديمة وكنيسة العذراء مريم فى الزيتون والعديد من المواقع الأخرى فى جنوب مصر. هذه المواقع تعد من أهم المعالم السياحية المرتبطة بقصة العائلة المقدسة فى مصر.

وقد تم إحياء مشروع مسار العائلة المقدسة فى مصر بالتنسيق والاتفاق مع الفاتيكان فى السنوات الأخيرة.

وأهم التطورات تمثلت فى توقيع اتفاقية بين الحكومة المصرية والفاتيكان فى عام 2021 لتطوير مسار العائلة المقدسة فى مصر وتحسين البنية التحتية للمواقع المرتبطة به.

مع تخصيص تمويل حكومى مصرى وتبرعات من الفاتيكان لترميم وتطوير مواقع مثل كنيسة العذراء مريم فى مصر (كنيسة المعلقة) فى القاهرة وكنيسة العذراء مريم فى الزيتون.

وإنشاء لجنة مشتركة بين الحكومة المصرية والفاتيكان لإدارة وتنظيم مسار العائلة المقدسة وتطوير الجوانب السياحية والدينية المرتبطة به.

كذلك إطلاق حملات ترويجية مشتركة بين مصر والفاتيكان لتسليط الضوء على مسار العائلة المقدسة وجذب السياح المسيحيين إلى المواقع المرتبطة به.

وتنظيم زيارات ومسيرات روحية على طول مسار العائلة المقدسة بمشاركة قادة الكنيسة الكاثوليكية والحكومة المصرية.

ورغم التفات الدولة المصرية لهذا المشروع السياحى الجديد وما سيدره من ملايين الدولارات سنوياً فإن المشروع لم يكتمل بالشكل الطموح المحدد له بسبب التركيز فقط على ترميم بعض النقاط فى بعض الأماكن، وكان يجب التعامل مع مسار الرحلة بالكامل والكشف عنه فى مؤتمر عالمى بحضور بابا الفاتيكان، ورغم ذلك هناك فرصة كبيرة لإحياء المشروع والترويج له لجذب السياح المسيحيين من أوروبا

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